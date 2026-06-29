Uslužni sektor podigao raspoloženje u hrvatskom gospodarstvu

Očekivanja u hrvatskom gospodarstvu blago su poboljšana u lipnju, uz val optimizma u uslužnom sektoru i u maloprodaji na pragu ljeta, pokazalo je mjesečno istraživanje Europske komisije.

Indeks ekonomske klime (ESI) u Hrvatskoj porastao je u lipnju za pola boda u odnosu na revidiranu vrijednost iz svibnja i iznosio je 103,6 bodova.

U svibnju njegova vrijednost bila se spustila na najnižu razinu od prošlogodišnjeg srpnja, odražavajući pogoršanje u građevinskom sektoru i u industriji.

U mjesecu na izmaku raspoloženje u hrvatskom gospodarstvu ‘podigao’ je val optimizma u uslužnom i maloprodajnom sektoru na početku ljetne turističke sezone.

Indeks sektora usluga porastao je u lipnju za 5,9 bodova u odnosu na svibanj, uz osjetno bolju ocjenu menadžera o poslovanju i potražnji unatrag tri mjeseca. Njihove prognoze do kraja ljeta osjetno su pak pogoršane, uz skromnije planove zapošljavanja i blago pojačanu neizvjesnost.

Optimizam su pokazali i menažeri u maloprodaji u mjesecu koji je obilježio početak turističke sezone i svjetskog nogometnog prvenstva, prema rastu vrijednosti indeksa za 3,6 bodova. Njihove su ocjene poslovanja u proteklom razdoblju bolje nego u svibnju, a prognoze signaliziraju val optimizma.

Poboljšano je i raspolođenje u građevinskom sektoru, uz rast indeksa za 0,9 bodova i bolju ocjenu trenda aktivnosti nego s prethodnim mjesecima.

Potošači su u lipnju pokazali tek neznatno izraženiji optimizam, uz rast indeksa za 0,6 bodova u odnosu na svibanj, uz neznatno izraženiju sklonost štednji.

U industriji prevladao je pak pesimizam, ‘za dlaku’, uz klizanje indeksa za 1,8 bodova, na minus 0,3 boda. Menadžeri znatno lošije ocjenjuju knjige narudžbi, uz nešto bolje raspoloženje među izvoznicima i planiraju stati na kočnici u zapošljavanju.

Neizvjesnost u gospodarstvu u cjelini nešto je izraženija nego u svibnju, uz rast indeksa EUI za 1,3 boda.

Optimistični dvojac

U skupini vodećih gospodarstava eurozone ekonomska klima u Njemačkoj i Italiji zamjetno je poboljšana u odnosu na svibanj, uz rast indeksa ESI za otprilike 1,3 boda.

Španjolska je pokazala tek blago poboljšanje, prema rastu indeksa za 0,7 bodova. U Francuskoj raspoloženje se zadržalo, više-manje, na svibanjskoj razini.

U skupini vodećih gospodarstava izvan eurozone Poljska je pratila trend u Francuskoj, pokazalo je istraživanje EK.

Ekonomska klima na razini eurozone i Europske unije zrcalila je pak poboljšanje u Njemačkoj, uz napomenu Komisije da je vrijednost indeksa još uvijek ispod dugoročnog prosjeka.

Raspoloženje je poboljšano u svim sektorima, uz izuzetak građevinara, a optimističniji su i potrošači, primjećuje EK u istraživanju.

Menadžeri pak signaliziraju slabiji tempo zapošljavanja, uz “zamjetan” pad indeksa EEI, za otprilike 2,3 boda u odnosu na svibanj.