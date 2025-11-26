Uzgajivači ovaca i koza traže snižavanje stope PDV-a na sir s 25 na pet posto

Hrvatski savez uzgajivača ovaca i koza uputio je Ministarstvu financija prijedlog snižavanja stope PDV-a na sir s 25 na pet posto, istaknuvši kako bi to utjecalo na pad cijena sira i povećanje potrošnje, izvijestio je u srijedu taj savez.

Uzgajivači kažu i da bi predloženo manjenje stope PDV-a stvorilo bolje uvjete za povećavanje proizvodnje.

Savez podupire zahtjeve za snižavanje stope PDV-a na sir koji su dolazili uglavnom od većih prerađivača mlijeka i mliječne industrije, ali naglašava posebnosti proizvođača koji sir proizvode isključivo od mlijeka proizvedenog na vlastitom gospodarstvu.

Najviši PDV u Europskoj uniji

Napominje kako se ta skupina proizvođača uz probleme koje nosi proizvodnja i plasman sira, bori i s visokim ulaznim troškovima, poteškoćama s korištenjem državnog poljoprivrednog zemljišta i bolestima koje su pogodile stoku.

Dok sve veći broj uzgajivača odustaje od proizvodnje, a iznimno je teško privući nove mlade uzgajivače, poslovanje s najvišom stopom PDV-a na sir u Europskoj uniji predstavlja ozbiljan konkurencijski problem, istaknuli su iz Saveza.

Proizvodnja sira koja se odvija u obiteljskim mini siranama, kako su kazali, često je glavni oslonac opstanka stočarske proizvodnje i ostanka stanovnika na određenom području. Ta proizvodnja također predstavlja važan dio bogate hrvatske gastronomske ponude.

“Uvođenjem stope od pet posto osigurali bismo pravednu konkurenciju te potaknuli rast i razvoj proizvođača sira u Hrvatskoj, s posebnim naglaskom da bi takva odluka bila od ogromnog značaja za najmanji dio tog sektora – proizvođače sira, ujedno i stočare, koji proizvodnju sira i drugih mliječnih proizvoda zasnivaju isključivo na mlijeku kojeg proizvode na svom gospodarstvu”, kažu u Hrvatskom savezu uzgajivača ovaca i koza.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se