Valamar u Poreču otvorio novi hotel Jadran Heritage

Novi boutique hotel s pet zvjezdica Jadran Heritage, smješten u obnovljenoj povijesnoj zgradi nekadašnjeg hotela Jadran iz 1913. godine, svečano je otvoren na porečkoj rivi čime je kompanija Valamar obogatila ponudu toga grada.

Smješten u srcu stare gradske jezgre, Jadran Heritage Hotel zamišljen je kao intiman, elegantan boutique hotel s dvanaest ekskluzivnih dizajnerskih soba s time da interijer spaja originalne arhitektonske elemente s modernim dizajnom i umjetničkim detaljima, naglašavajući individualni karakter hotela i njegovu povijesnu vrijednost.

U sklopu hotela otvoren je restoran JAZ by Ana Roš, a radi se o prepoznatljivom young dining konceptu jedne od najcjenjenijih svjetskih chefica, nositeljice tri Michelinove zvjezdice.

Otvorenje Jadran Heritage Hotela i restorana JAZ by Ana Roš dio je šireg Valamarovog ulaganja u razvoj Poreča kao premium gourmet destinacije, kroz pažljivo birane suradnje s vrhunskim imenima međunarodne i regionalne kulinarske scene te razvoj autentičnih koncepata, koji grad pozicioniraju kao mjesto susreta visoke kuhinje i mediteranskog načina života.

“Otvorenjem Jadran Heritage Hotela željeli smo vratiti život jednoj od najprepoznatljivijih zgrada porečke rive i pritom stvoriti prostor koji je istovremeno posvećen gostima i gradu. Jadran je zamišljen kao živo mjesto susreta, u kojem se povijest, suvremeni dizajn i vrhunska gastronomska ponuda prirodno nadopunjuju”, rekao je predsjednik Uprave Valamara Željko Kukurin.

Dodao je kako suradnja s Anom Roš i koncept restorana JAZ by Ana Roš dodatno potvrđuju dugoročni fokus na razvoj Poreča kao cjelogodišnje gourmet destinacije.