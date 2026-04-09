Vanjskotrgovinski deficit u dva mjeseca gotovo 2,6 milijardi eura

Ukupni izvoz Republike Hrvatske od siječnja do veljače 2026., prema prvim rezultatima iznosio je nešto manje 3,9 milijardi eura, dok je uvoz iznosio više od 6,4 milijarde eura, tako da je vanjskotrgovinski deficit iznosio gotovo 2,6 milijardi eura, pokazuju prvi podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u četvrtak.

Pokrivenost uvoza izvozom u prva dva mjeseca ove godine prema prvim rezultatima, bila je 59,9 posto.

Prema podacima DZS-a, u članice EU-a u prva dva mjeseca ove godine izvezeno je robe u vrijednosti 2,58 milijardi eura što je 2,5 posto manje u odnosu na isto razdoblje lani, dok je izvoz u nečlanice EU-a pao za 6,5 posto, na 1,27 milijardi eura.

Uvoz iz članica EU-a pao je u prva dva mjeseca ove godine za 5,1 posto na godišnjoj razini, na 5,2 milijarde eura, dok je uvoz iz nečlanica iznosio 1,2 milijarde eura, što je pad od 24,3 posto.

Vrijednost hrvatskog robnog izvoza iznosila je u siječnju ove godine 1,7 milijardi eura što je 11,3 posto manje nego u istom lanjskom razdoblju, dok je uvoz smanjen za 14,9 posto u odnosu na lani, na 2,9 milijardi eura.

Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 1,2 milijardu eura, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 59,7 posto.

