Varteks u novu godinu ušao s 20 zaposlenih. U Outletu i dalje prodaju zalihe

Izvještaj stečajnog upravitelja Varteksa Tomislava Đuričina otkrio je detalje o poslovanju Varteksa u stečaju. Tvrtka zapošljava 20 ljudi i podmiruje troškove koji su u posljednja dva mjeseca bili veći od prihoda.

Preostale zalihe trgovačke robe Varteks prodaje u svom varaždinskom Outletu, u kojem se prodaju i tkanina i sitni pribor za koje nije bilo interesa u prodaji preko sudačke mreže.

Putem više oglasa u studenom i prosincu, Varteks je prodao i dio pokretnina.

Nakon što su se druge trgovine zatvorile, broj zaposlenih se smanjivao. Na 1.1.2026. godine bilo je zaposleno 20 ljudi: 15 u neproizvodnom dijelu, jedan u maloprodaji i četvoro u prodajnim jedinicama. Obveze za plaće redovito se ispunjavaju.

U posljednja dva mjeseca 2025. godine tvrtka je imala 125.761 eura prihoda i troškova i 195.921 eura troškova te 842.566 eura na računu. Među troškovima za ova dva mjeseca je primjerice i članarina HGK u visini 1054 eura.