Varteksove nekretnine vrijedne 18,40 milijuna eura uskoro idu na aukciju

Varteksove nekretnine vrijedne 18,40 milijuna eura uskoro će se prodavati kroz 15 aukcija organiziranih preko Fine.

Trgovački sud u Varaždinu, odnosno sudac Hugo Wedemeyer donio je 15 odluka o prodaji Varteksovih nekretnina Fininoj aukciji. Smještene su u Zagrebačkoj ulici u Varaždinu, a njihova ukupna utvrđena vrijednost iznosi 18,40 milijuna eura. Uglavnom se radi o dvorištima i industrijskim zgradama različite veličine.

Strateški projekt Varteks kvart – urbana regenracija koji je Varaždinu oduzeo mogućnost da sam oblikuje Na upit Forbesa Hrvatska o tome što se na zemljištima može graditi, stečajni upravitelj Tomislav Đuričin preporučio je zainteresiranim investitorima da sami provjere javno objavljene urbanističke planove.

Najvrijednija nekretnina vrijedi 2,85 milijuna eura

Dioničar i vjerovnik Varteksa Stjepan Čajić za Forbes Hrvatska je sad podsjetio kako je stečajni upravitelj baš za prošle godine tvrdio kako neće prodavati nekretnine potrebne za proizvodnju. No, sada i one idu na aukciju.

Na prvim aukcijama one će se prodavati po početnoj cijeni od tri četvrtine njihove vrijednosti, a u slučaju da ne bude interesa, prodavanje će se nastaviti kasnijim dražbama. Na svakoj od njih početna cijena smanjivati će se za daljnju četvrtinu procijenjene vrijednosti.

Tri najvrjednije pojedinačne nekretnine procijenjene su na između 2 i 2,85 milijuna eura, a još četiri vrijede između jednog i dva milijuna. Preostalih osam vrijedi između 330.000 tisuća eura i milijun eura.

Na ovim nekretninama upisano je razlučno pravo u korist Zagrebačke i Erste banke, HBOR-a, Stjepana Čajića i Meta nekretnina, tvrtki koja je otkupila potraživanja Nenada Bakića. Ugovorno pravo prvokupa ima Čajićeva tvrtka Stype CS.