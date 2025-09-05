Vatrogasci nabavljaju 149 lakih vozila za 8,93 milijuna eura plus PDV

Vatrogasne postrojbe diljem Hrvatske dobit će 149 opremljenih pick up vozila s ciljem boljeg gašenja šumskih požara.

U tijeku je natječaj Hrvatske vatrogasne zajednice za nabavu 149 lakih vatrogasnih vozila s modulom za gašenje šumskih požara procijenjene vrijednosti 8,93 milijuna eura plus PDV.

Riječ je o nabavi pick upova s duplom kabinom i vatrogasnom nadogradnjom koja uključuje visokotlačni modul, vatrogasnu opremu u tovarnom prostoru prekrivenom tvrdim pokrovom, vatrogasnu svjetlosno zvućnu signalizaciju kao i pripremu za komunikacijsku opremu. Vozila moraju biti dizelaši s motorom snage najmanje 110 kilovata.

Njihova nabava dio je projekta “Jačanje kapaciteta za protupožarnu zaštitu na brdsko-planinskim i potpomognutim područjima” koji financira Europska unija.

Osim isporuke vozila, natječaj uključuje i edukaciju korisnika i osiguravanje podrške u ovlaštenim servisima održavanje i popravak vozila i servisima za održavanje i popravak visokotlačnog modula.

Vozila se isporučuju u Zagrebu u Državnoj vatrogasnoj školi, gdje će ih preuzeti korisnici iz 20 županija. U svakoj od županija potom će se održati i obuka vatrogasaca.



Glavni kriterij za izbor vozila je cijena sa 77 posto utjecaja. Tu su još korisna nosivost vozila (5%), površina tlocrta tovarnog prostora (5%), jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku vozila 9%) te jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku za visokotlačni modul (4%).