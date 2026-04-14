Važna obavijest za poduzetnike: Zbog radova sustav Porezne uprave bit će privremeno nedostupan

Sustav Porezne uprave bit će privremeno nedustupan građanima i poduzetnicima od ovog četvrtka od 16 sati pa sve do ponedjeljka, 27. travnja 2026. godine do 8 sati ujutro, izvijestili su iz Porezne uprave.

Zbog toga, kako navode, rokovi za predaju obrazaca koji dospijevaju 30. travnja bit će produljeni do 8. svibnja 2026. godine.

Porezna uprava, naime, provodi projekt Digitalne transformacije radi izgradnje novog informacijskog sustava i unaprjeđenja elektroničkih usluga prema zahtjevima suvremenog digitalnog poslovanja. Zbog planiranih radova najavljuju privremenu nedostupnost funkcionalnosti, elektroničkih usluga i servisa Porezne uprave.



Tako će u razdoblju od četvrtka od 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja 2026. do 8 sati biti nedostupne funkcionalnosti podnošenja SNU zahtjeva: u razdoblju od utorka 21. travnja od 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja 2026. do 8 sati funkcionalnosti predaje i provjere JOPPD obrazaca, a u vremenu od petka 24. travnja od 16 sati do ponedjeljka, 27. travnja do 8 sati, elektroničke usluge i servisi Porezne uprave za građane i poduzetnike.

Riječ je o planiranoj nedostupnosti nužnoj za provedbu projekta koja nije povezana s Fiskalizacijom 2.0, ističu iz PU.

Navode i da da će biti nedostupne usluge unutar sustava eGrađani (uvid u stanje porezno knjigovodstvene kartice te kreiranje bar koda za elektroničko plaćanje poreznog duga i predaja zahtjeva za preknjiženje i povrat preplaćenih sredstava na porezno knjigovodstvenoj kartici te svih ostalih zahtjeva).

Također, bit će privremeno onemogućeno izdavanje potvrda, predaja zahtjeva za izdavanje porezne kartice, prijava poslovnih prostora u fiskalizaciju, predaja obrasca specifikacije nepovezanih uplata, predaja obrasca poreza na dobit i PDV-a, JOPPD-a te svih ostalih obrazaca, pregled zaprimljenih eRačuna u aplikaciji MikroeRačun i pregled eRačuna u FiskAplikaciji.



Kako se radi o izvanrednim okolnostima nedostupnosti sustava, porezni obveznici koji će u tom razdoblju isplaćivati plaću i mirovinu, predaju obrasca JOPPD-a izvršit će po dostupnosti sustava. Tako predani JOPPD obrasci smatrat će se predanima u zakonskom roku, kažu iz PU.

S druge strane, napominju, nesmetano će raditi sustav za fiskalizaciju računa, za fiskalizaciju eRačuna te dodjela OIB-a i dohvat podataka iz evidencije OIB-a.