Veća vrijednost građevinskih radova poduzeća s 20 i više zaposlenih

Vrijednost izvršenih građevinskih radova koje su s vlastitim radnicima ostvarili poslovni subjekti s 20 i više zaposlenih u prvom je tromjesečju ove godine porasla za 11,9 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok je vrijednost novih narudžbi veća za 13,4 posto, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

Građevinski radovi u prvom kvartalu ove godine ukupno su bili vrijedni 1,78 milijardi eura, od čega se 1,23 milijarde eura odnosi na radove izvedene s vlastitim radnicima, a 555 milijuna eura na radove s podizvođačima.

Vrijednost novih narudžbi u prvom tromjesečju iznosila je više od 1,64 milijardi eura, od čega se 850,6 milijuna eura odnosi na zgrade, a 799 milijuna na ostale građevine.

Gledajući samo radove obavljene s vlastitim radnicima, 63,6 posto izvedeno je na novogradnjama, a 36,4 posto su ostali radovi.

Istovremeno je 60,7 posto radova obavljeno na zgradama, a 39,3 posto na ostalim građevinama poput prometne infrastrukture, cjevovoda, komunikacijskih i energetskih vodova i slično, podaci su DZS-a.

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