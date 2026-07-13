Većina od 13 kontinentalnih županija zabilježile porast dolazaka turista i noćenja

Većina od 13 kontinentalnih županija u lipnju ove godine zabilježile su poraste dolazaka turista i noćenja, kao i u prvih šest mjeseci u odnosu na isti mjesec lani, a ukupno je u svima u pola godine bilo 592,1 tisuća turista i malo više od 1,1 milijuna noćenja, što je porast od 3,1, odnosno 2,4 posto, pokazuju podaci HTZ-a.

S ukupnim dolascima i noćenjima u prvih šest mjeseci ove godine 13 kontinentalnih županija u ukupnim hrvatskim turističkim rezultatima imaju udjele od 7,7 posto u dolascima i od 4 posto u noćenjima, što je slično lanjskim udjelima, pokazuju podaci HTZ-a iz sustava eVisitor.

Udjeli su nešto veći ako se tome dodaju rezultati grada Zagreba, koji zbog znatno jače turističke infrastrukture i ponude i u 2026. ostvaruje jači turistički promet od svih kontinentalnih županija zajedno.

Turista je u Zagreb u prvih pola godine došlo 623,7 tisuća, što je rast od 0,7 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, a noćenja je bilo kao lani, oko 1,2 milijuna.

Samo u lipnju Zagreb je posjetilo 132,6 tisuća turista ili 2,6 posto manje nego u lipnju prošle godine, a ostvarili 260,8 tisuća noćenja, što je jednako lanjskom rezultatu.

I u 13 ostalih kontinentalnih županija u lipnju je noćenja bilo slično kao u lanjskom, 272 tisuće, a posjetilo ih je ukupno 145 tisuća turista ili 1,6 posto manje.

Karlovačka županija i dalje najposjećenija, ali i među rijetkima s padom dolazaka i noćenja

Poraste dolazaka turista u šest mjeseci zabilježilo je osam kontinentalnih županija, među kojima najveći (28,1 posto) Koprivničko-križevačka županija, u kojoj su za 15 posto rasla i noćenja, pri čemu se tu radi o još ‘maloj bazi’ s par tisuća turista.

U Međimurskoj županiji je ostvareno 9,3 posto više noćenja nego lani, a u Krapinsko-zagorskoj županiji 12 posto više nego u lanjskih prvih šest mjeseci, s time da ju je i posjetilo 4,2 posto više turista ili 21 tisuća.

Time je na drugom mjestu, iza Karlovačke županije, koja je godinama među najposjećenijim kontinentalnim županijama, ali ove je i među onima s manje dolazaka turista. U šest mjeseci tu je županiju posjetilo 40 tisuća turista ili 10 posto manje nego u lanjskom polugodištu.

Treća po dolascima turista je Zagrebačka županija s njih 18 tisuća, što je 5 posto manje nego lani.

Lipanj je za devet kontinentalnih županija bio pozitivan što se tiče dolazaka turista, u čemu su najveće poraste, u odnosu na lanjski lipanj, ostvarile Bjelovarsko-bilogorska županija (17 posto) te Koprivničko-križevačka (11 posto).

Noćenja je u lipnju bilo više u osam županija, pri čemu se ističe Virovitičko-podravska županija s porastom od 15 posto te Sisačko-moslavačka županija sa 12,4 posto više noćenja nego u lanjskom lipnju.

Karlovačka županija je i u lipnju s najviše noćenja među svih 13 kontinentalnih županija, 67,7 tisuća, što je za 8,4 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine i ujedno najveći pad noćenja među svih 13.

Na drugom mjestu po noćenjima u lipnju je Krapinsko-zagorska županija, koja ima i porast od 2,5 posto, a treća je Osječko-baranjska županija u kojoj je bilo oko 3 posto manje noćenja nego u lanjskom lipnju.