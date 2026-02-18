Veliki iskorak na tržištu EU fondova. Hrvatski PJR postaje dio međunarodne mreže Civitta

Hrvatska konzultantska tvrtka Projekt Jednako Razvoj (PJR) postaje dio međunarodne grupacije Civitta, jedne od vodećih savjetodavnih konzultantskih kuća u srednjoj Europi, s više od 750 zaposlenika, godišnjim prihodom od 50 milijuna eura te mrežom od 30+ ureda u više od 20 zemalja.

Ulaskom u Civitta grupaciju PJR dodatno jača svoje kapacitete za podršku klijentima u Hrvatskoj kroz cijeli životni ciklus investicija i EU projekata, od strateškog savjetovanja, pronalaska partnera i strukturiranja konzorcija, preko pripreme projektnih prijava, do upravljanja projektima. PJR pritom ostaje prvi kontakt za domaće klijente i operativni partner u Hrvatskoj, sada osnažen znanjem i resursima međunarodne mreže.

„U proteklih 16 godina izgradili smo snažan lokalni tim i reputaciju pouzdanog partnera u EU projektima. Pridruživanjem Civitti zadržavamo snagu našeg tima u Hrvatskoj, a klijentima otvaramo pristup međunarodnom iskustvu, partnerima i izvorima financiranja koji će sve više određivati budućnost konkurentnosti i održivosti“, izjavila je Ana Fresl, predsjednica uprave PJR-a i partnerica u Civitti.

Za klijente PJR-a integracija u Civitta mrežu znači snažniju analitičku i savjetodavnu podršku, dublju orijentaciju o nadolazećim prilikama i veću sposobnost sudjelovanja u natječajima, od identifikacije relevantnih poziva i pronalaska partnera do strukturiranja konzorcija, pripreme prijava i provedbe.

„Hrvatska je važan korak u rastu Civitte. U grupu dolazi snažan lokalni PJR tim, koji poznajemo još od 2018., i dodatno jačamo svoju prisutnost u srednjoj i istočnoj Europi. Spajamo Civittinu međunarodnu mrežu s PJR-ovom snažnom lokalnom ekspertizom kako bismo klijentima pružili podršku kroz cijeli životni ciklus projekata financiranih iz EU sredstava“, rekao je Adam Saulius Vaina, predsjednik uprave Civitte.

Ovaj je korak dodatno relevantan u kontekstu promjena koje se očekuju u EU financiranju. U prijedlogu novog Višegodišnjeg financijskog okvira 2028. – 2034. proračun se dijeli na četiri glavne proračunske linije, pri čemu se posebno ističe linija „konkurentnost, prosperitet i sigurnost“, s planiranih 522 milijarde eura (oko 30% ukupnog VFO-a). U njezinu je središtu Europski fond za konkurentnost, usmjeren na programe i teme poput istraživanja i razvoja, digitalnog vodstva, čiste tranzicije, otpornosti i sigurnosti. PJR se pridruživanjem Civitti strateški pozicionira prema rastućem segmentu centraliziranih EU programa i međunarodnih partnerstava, s ciljem da hrvatskim organizacijama olakša konkuriranje u sve zahtjevnijem europskom okruženju.