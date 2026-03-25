Vertiv i Sveučilište u Bologni potpisali strateški sporazum o istraživanju, obrazovanju i inovacijama

Vertiv, globalni lider u području kritične digitalne infrastrukture, potpisao je okvirni sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Bologni, jednom od najuglednijih europskih akademskih institucija i najstarijim sveučilištem u zapadnom svijetu, osnovanim 1088. godine. Petogodišnji sporazum uspostavlja široku suradnju usmjerenu na razvoj znanja, unaprjeđenje vještina i utjecaj na razvoj lokalne zajednice.

“Za Vertiv ova suradnja sa Sveučilištem u Bologni predstavlja strateški korak koji nam omogućuje povezivanje naprednih istraživanja, tehnoloških inovacija i razvoja talenata“, izjavio je Giovanni Zanei, potpredsjednik za velike sustave pretvorbe električne energije u tvrtki Vertiv. “Udruživanjem snaga sa Sveučilištem doprinosimo ne samo regionalnom razvoju nego i stvaranju znanja i rješenja koja će imati globalni utjecaj na digitalne projekte i infrastrukturu.“

“Ovaj sporazum predstavlja model uspješne suradnje između sveučilišta i gospodarstva, koji može stvarati zajedničku vrijednost, konkretne prilike za studente i istraživače te nove smjerove održivog razvoja”, ističe rektor Giovanni Molari.

Ključne inicijative uključuju projekte istraživanja, razvoja i inovacija financirane na regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini, tehničko-znanstveno savjetovanje, stipendije, istraživačke potpore, doktorske programe, kao i uspostavu zajedničkih laboratorija i istraživačke infrastrukture. Poseban naglasak bit će na promicanju i širenju rezultata kroz seminare, događanja i forume posvećene najnaprednijim temama.

U području obrazovanja kvalificirani stručnjaci tvrtke Vertiv sudjelovat će u obrazovnim programima od preddiplomske do doktorske razine, uključujući specijalizirane programe osposobljavanja, ljetne i zimske škole te interdisciplinarne programe. Suradnja također uključuje inicijative za dodatno usavršavanje i prekvalifikaciju zaposlenika tvrtke Vertiv, uz mogućnost osnivanja posebne Škole naprednog usavršavanja. Studenti i diplomanti imat će koristi od stručne prakse u okviru studija, događanja za zapošljavanje te međunarodnih prilika unutar globalne mreže tvrtke Vertiv.

Okvir suradnje obuhvaća i prijenos tehnologije, uključujući suradnju na patentima te razvoj novoosnovanih i sveučilišnih izdvojenih tvrtki, kao i radionice, natjecanja i inicijative otvorenih inovacija, uz naglasak na javnom angažmanu, održivosti i društvenim inovacijama, kroz projekte koji donose korist lokalnoj zajednici i širem društvu.