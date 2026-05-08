Vina Belje zasadila nove vinograde u Baranji

Na položaju Banovo brdo u vinogorju Baranja zasađeno je 17 hektara novih vinograda Vina Belje, izvijestili su u petak iz tvrtke Podravka Agri, podsjetivši i na 23 hektara vinograda koji su zasađeni prije dvije godine.

Sadnjom novih vinograda, istaknuli su, cjelokupna površina od 40 hektara nekadašnjih starih vinograda potpuno je rekonstruirana i uključena u vinogradarsku proizvodnju.

Pri odabiru sortimenta u novom vinogradu fokus je usmjeren na merlot i cabernet sauvignon, dvije najpoznatije svjetske crne sorte koje na baranjskom lesnom tlu daju izvrsna vina.

Postojeći vinogradi merlota i cabernet sauvignona na Banovom brdu u punom su rodu već 20 godina pa će 12 hektara novih nasada osigurati zanavljanje vinograda, kao i mogućnost širenja asortimana crnih vina, naveli su iz tvrtke.

Direktorica Vina Belje Suzana Zovko je istaknula značaj novih vinograda za budućnost beljskih vina. “Podigli smo nove nasade kako bismo osigurali prosječnu optimalnu starost naših vinograda kao i daljnji razvoj asortimana. Uz povećanje količina crnog sortimenta, dodatno razvijamo linije pjenušaca i blendova, zbog čega je u novom nasadu zasađeno pet hektara chardonnaya i pinota sivog”, kazala je Zovko u izjavi koja se prenosi u priopćenju.

Dodala je da je ova lokacija u neposrednoj blizini vinarije, što znači da će grožđe u roku od svega nekoliko minuta nakon berbe biti na prijemnim koševima i krenuti u preradu. “Prvu berbu očekujemo za tri godine, a nove količine grožđa osigurat će nam povećanje ukupne proizvodnje vina. S obzirom na činjenicu da proizvodimo vino isključivo od vlastitog grožđa, mi kvalitetu vina definiramo već u vinogradu“, naglasila je Zovko.

Prema strategiji razvoja vinarstva Podravke Agri, koje zajedno čine Vina Belje i Vina Vupik, do 2032. godine u planu je povećanje površina pod vinogradima za 200 hektara, čime će ukupne površine vinograda u Baranji i Vučedolu premašiti 800 hektara, istaknuli su iz tvrtke.