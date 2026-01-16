Virovitičko-podravski proizvođači duhana: Da bi opstali nužni su nam veći poticaji

Proizvođači duhana iz Virovitičko-podravske županije, gdje djeluje 350 gospodarstva koja se na 2.800 hektara bave proizvodnjom duhana i čine 80 posto hrvatske proizvodnje, kažu da su im za očuvanje isplativosti proizvodnje potrebni snažniji poticaji te ističu važnost proizvodnje duhana za opstanak podravskih sela.

Predstavnici Županije i duhanskog sektora ovog tjedna sastali su se s ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem kako bi ukazali na važnost potpora proizvođačima.

Župan Igor Andrović kaže kako proizvodnja i prerada duhana snažno utječe na zaposlenost, ruralni razvoj i opstanak obiteljskih gospodarstava, uz ključnu ulogu otkupljivača i prerađivača. Zato važnom smatra dugoročnu održivost proizvodnje koja uvelike ovisi o državnim potporama, no da financijska omotnica za duhan ne prati stvarne potrebe sektora.

Na području Virovitičko-podravske županije proizvodnja duhana ima visok značaj za razvoj sela i opstanak stanovništva, posebno u naseljima koja ne raspolažu kvalitetnim tlima pogodnim za proizvodnju drugih ratarskih kultura, kažu z duhanskog sektora.

Programom državnih potpora za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi obuhvaćena je i proizvodnja duhana. Cilj je vratiti iznos državne potpore najmanje na razinu iz 2019. godine ili je dodatno povećati u skladu s planiranim rastom proizvodnje i rastom troškova. Time bi se smanjio pritisak na proizvođače i otkupljivače, očuvala proizvodnja duhana kao strateški važna poljoprivredna djelatnost za Virovitičko-podravsku županiju te ostvario osnovni cilj Programa državnih potpora, a to je stabilizacija i unaprjeđenje iznimno osjetljivog sektora.

Proizvođač duhana iz sela Bakić pored Slatine Mihael Čolak kaže da ministarstvo ima razumijevanja, ali da je ministar Vlajčić upozorio na ograničene financijske resurse. Proizvođači se nadaju da će se poticaji zadržati i povećati, prateći rast ostalih troškova.

Upozoravaju da je omotnica za osjetljive sektore ključna za opstanak duhansko-proizvodnog sektora i da bez tih poticaja uzgoj duhana ne bi bio ekonomski isplativ, jer trenutne tržišne cijene pokrivaju samo troškove proizvodnje i ulaganja, bez ostvarivanja profita.

Hrvatski duhan jedan od najkvalitetnijih u Europi

Na pitanje kako to da proizvođači inzistiraju na proizvodnji duhana s obzirom da zdravstvena politika želi što manje pušača, Čolak odgovara da je zemljište uz podravsku magistralu nepogodno za visoke prinose tradicionalnih kultura poput kukuruza ili pšenice, dok su duhan i ljekovito bilje jedine isplative poljoprivredne kulture na takvom tlu.

Proizvodnja duhana zahtijeva vrlo velika ulaganja i značajno više rada po jedinici površine u usporedbi s drugim kulturama. Ako država ukine poticaje, domaća proizvodnja će se ugasiti, ali duhan će i dalje biti dostupan na tržištu, samo će se uvoziti od stranih proizvođača, dodaje Čolak.

Duhanski sektor, kaže, značajno je investirao u modernizaciju od 2019. godine, s prelaskom na mehaniziranu berbu, nove strojeve i napredne metode sušenja.

Naglašava da se hrvatski duhan smatra jednim od najkvalitetnijih u Europi. Zadnjih godina, uz povećanje prinosa značajno je poboljšana i kvaliteta, što potvrđuju europske ocjene. Svaki list duhana prolazi detaljnu kemijsku analizu, a visoka kvaliteta je ključna za konkurentnost na europskom tržištu, kaže Čolak.