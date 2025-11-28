Visa Scam Disruption: U posljednjih godinu dana spriječene prijevare u vrijednosti milijardu dolara

Kompanija Visa, jedna od vodećih globalnih pružatelja platnih usluga, objavila je da je novi odjel za suzbijanje prijevara identificirao više od jedne milijarde dolara pokušaja prijevara od svog pokretanja prije samo godinu dana.

Od tih milijardu dolara 260 milijuna dolara prijevara spriječeno je u Europi. U suradnji s klijentima i pravosudnim tijelima diljem svijeta, odjel je razotkrio više od 25.000 prevaranata.

Svaki dan prevaranti postaju sofisticiraniji zahvaljujući širenju umjetne inteligencije. Kako bi identificirali složene, zlonamjerne prijevare i zaustavili ih prije nego što utječu na potencijalne žrtve, Visa Scam Disruption odjel ostaje korak ispred koristeći umjetnu inteligenciju (AI) u kombinaciji s ljudskim stručnim znanjem.

Nedavni primjer aktivnosti odjela uključuje:

Uklanjanje prevaranata: U Europi, tim za suzbijanje prijevara, radio je na uklanjanju velike mreže tisuća prevaranata koji su djelovali u EU i Sjevernoj Americi. Više od tisuću prevaranata pokušalo je obmanuti korisnike kartica raznim metodama – od objavljivanja lažnih QR kodova, socijalnog inženjeringa, do zavaravajućih pop-up oglasa koji su potrošače navodili da unesu svoje podatke za plaćanje. Mreža je bila odgovorna za više od 44 milijuna dolara vrijednih prijavljenih prijevara, no nakon suradnje s pravosudnim tijelima i izdavateljima kartica, uspješno je uklonjena cijela kriminalna mreža.

“Na poziciji v.d. direktora za rizike u Visa Europe, svjedočim gotovo svakodnevnoj evoluciji prijetnji u području plaćanja i ponosan sam što predvodim Visinu kontinuiranu borbu protiv prevaranata. Prijevare su osobne i mogu imati dugotrajan financijski i psihološki utjecaj na pojedince i obitelji. Identificiranje milijarde dolara pokušaja prijevara značajna je prekretnica, ali to je tek početak. Naš tim svakodnevno razmišlja o ljudima koji su meta – onima koji rezerviraju putovanje iz snova ili pokreću novi posao – i čini sve što može kako bi ih zaštitio“, izjavio je David Capezza, v.d. direktor za rizike u Visa Europe.

Uz ovu prekretnicu, Visa je također radila na jačanju jednog od ključnih programa zaštite ekosustava tvrtke, Visa Integrity Risk Programa, kako bi dodatno podržala banke, odnosno klijente u otkrivanju obmanjujućih praksi. Suzbijanje prijevara zahtijeva suradnju cijelog ekosustava i sveobuhvatan pristup koji stavlja jednak, ako ne i veći, naglasak na prevenciju kao i na ublažavanje posljedica.

“Visa će nastaviti ulagati u tehnologiju, naš tim stručnjaka i našu globalnu mrežu koja nam omogućuje rano prepoznavanje prijevara, bez obzira na to odakle potječu ili koga ciljaju te blisko surađivati s našim partnerima i klijentima kako bismo brzo poduzeli mjere za njihovo zaustavljanje“, dodao je David Capezza, v.d. direktor za rizike u Visa Europe.