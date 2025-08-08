Više izvozimo u europske zemlje, ali uvoz iz ostatka svijeta je porastao

U prvom polugodištu 2025. robni izvoz Hrvatske veći je za 6,3 posto, a uvoz se smanjio za dva posto. Vanjskotrgovinski deficit iznosio 9,7 milijardi eura, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 55,9 posto.

Vrijednost hrvatskog robnog izvoza dosegnula je u prvih šest mjeseci ove godine 12,3 milijarde eura što je 6,3 posto više nego u istom lanjskom razdoblju, dok je uvoz porastao za dva posto, na gotovo 22 milijarde eura, prvi su podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u petak.

Pritom je vanjskotrgovinski deficit iznosio 9,7 milijardi eura, dok je pokrivenost uvoza izvozom bila 55,9 posto.

Prema podacima DZS-a, u članice EU-a u prvih šest mjeseci ove godine izvezeno je robe u vrijednosti 8,2 milijarde eura, što je 7,2 posto više u odnosu na isto razdoblje lani, dok je izvoz u nečlanice EU-a porastao za 4,5 posto, na 4,1 milijardu eura.

Uvoz iz članica EU-a pao je u prvih šest mjeseci ove godine za 1,4 posto na godišnjoj razini, na 16,9 milijardi eura, dok je uvoz iz nečlanica iznosio nešto više od pet milijardi eura, što je rast od 15,7 posto.

DZS je u petak objavio i privremene podatke o robnoj razmjeni za prvih pet mjeseci ove godine.

Ukupan izvoz iznosio je 10,2 milijarde eura, što je 5,7 posto više nego u istom razdoblju lani, dok je uvoz porastao za 1,7 posto, na 18,4 milijarde eura.

Vanjskotrgovinski deficit iznosio je 8,1 milijardu eura, a pokrivenost uvoza izvozom od siječnja do svibnja ove godine bila je 55,7 posto.