Više stečajeva u svijetu i u 2026. godini

Broj stečajeva kompanija na globalnoj razini trebao bi porasti i u idućoj godini, prognozira međunarodna osiguravajuća tvrtka Allianz Trade.

Tvrtka prognozira da će broj korporativnih stečajeva iduće godine porasti za pet posto na globalnoj razini, što bi bila peta godina zaredom da im se broj povećava.

U Njemačkoj bi se trebao zadržati na 24.500 slučajeva, što bi značilo blagi porast od jedan posto ali i novu najvišu brojku u više od deset godina, predvidjela je Allianzova podružnica.

“U 2026. godini broj korporativnih slučajeva bit će najveći u 12 godina”, navodi se u izjavi Allianz Tradea, koji ima sjedište u Parizu i Hamburgu.

Posljedice trgovinskih sukoba uskoro bi mogle testirati otpornost poduzeća, rekla je glavna izvršna direktorica Allianz Tradea Aylin Somersan Coqui.

Upozorila je da se povećava rizik domino efekta.

Među rizicima u izvješću se izdvaja i val osnivanja novih poduzeća u Europi i Sjedinjenim Državama. Startupovi su izloženi nesrazmjerno visokom riziku od stečaja, napominju autori studije.

Kraj procvata umjetne inteligencije, sličan balonu internetskih (dot.com) startup tvrtki s početka ovoga stoljeća, također bi mogao izazvati šok, navodi se u studiji.

Ako bi došlo do pucanja potencijalnog balona vezanog uz umjetnu inteligenciju, za Njemačku bi to značilo novih približno 4.000 stečajeva kompanija.

U 2027. godini trebalo bi pak doći do zaokreta, posebno u Njemačkoj gdje se prema izvješću Allianz Tradea očekuje pad broja korporativnih stečaja za četiri posto, na 23.500. Autori zasluge pripisuju vladinim ekonomskim mjerama koje bi trebale početi davati rezultate.

