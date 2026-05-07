Vlada u sabor poslala izmjene Zakona o tržištu kapitala

Vlada je sa sjednice u četvrtak u sabor poslala prijedlog izmjena i dopuna Zakona o tržištu kapitala, s ciljem povećanja konkurentnosti tržišta kapitala i olakšavanja pristupa financiranju.

Ključne predložene izmjene između ostalog se odnose na pojednostavljenje i ubrzanje javnih ponuda vrijednosnih papira i uvrštenja na tržište kapitala, smanjenje administrativnog opterećenja izdavatelja, povećanje pragova za izuzeće od obveze izrade prospekta, s trenutnih osam na 12 milijuna eura, jasnija pravila o objavi važnih informacija na tržištu, kao i bolju dostupnost podataka za ulagatelje.

Novost zakonskog prijedloga je i da bi Hrvatska agencija za osiguranje depozita (HAOD) postala operater Fonda za zaštitu ulagatelja, što je trenutno SKDD.

Donošenjem Zakona o tržištu kapitala nastavlja se usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije u području tržišta kapitala i provodi usklađivanje s aktom uvrštenju, a ključni pravni akti u području tržišta kapitala mijenjaju se s ciljem povećanja konkurentnosti toga tržišta i olakšavanja pristupa financiranju, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule.

Istodobno se, kako je naveo, utječe na smanjenje administrativnog i financijskog opterećenja poduzeća, posebno malih i srednjih te se ubrzavaju i pojednostavljuju postupci javnih ponuda i uvrštenja na tržište.

Očekuje se da će provedba zakona smanjiti administrativno i financijsko opterećenje izdavatelja, ubrzati javne ponude i uvrštenja, povećati transparentnost i zaštitu ulagatelja te ojačati pravnu sigurnost i usklađenost s pravnom stečenom EU-a, uz jačanje likvidnosti i konkurentnosti tržišta kapitala.