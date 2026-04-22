Vodeće hrvatske bolnice nabavljaju robote za kirurgiju. Najnoviji natječaj uskoro u KBC-u Osijek

KBC Osijek najavio je natječaj za nabavu kirurškog robota procijenjene vrijednosti 3,52 milijuna eura plus PDV. S obzirom na sličnost s ranijim natječajima iz drugih hrvatskih bolnica, najvjerojatniji pobjednik natječaja bit će američki Da Vinci sustav koji zastupa regionalna tvrtka Softmedica.

Osječka bolnica najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za nabavu operacijskog robota za kirurgiju. Procijenjena vrijednost te nabave iznosi 3,52 milijuna eura plus PDV.

To je tek jedan u nizu natječaja za takve robote o kojima je Forbes Hrvatska izvještavao. Za sada smo pisali o natječajima za kirurške robote u KB-u Dubrava, KBC-u Rijeka i KB-u Merkur.

Natječaj se odnosi na višenamjenski robotski kirurški sustav za minimalno invazivnu kirurgiju. Treba biti opremljen s dvije upravljačke konzole za vizualno praćenje operativnog zahvata u 3D rezoluciji, minimalno četiri robotske ruke pokretljive sa sedam stupnjeva slobode. Specifikacije natječaja slične su kao i u tri prethodna natječaja o kojima smo izvještavali pa je vjerojatno da će pobjednik natječaja biti američki Da Vinci sustav koji je nedavno izabran u riječkoj bolnici, a u Hrvatskoj ga koriste još Rebro i dvije privatne bolnice. Navedeni sustav u regiji nudi tvrtka Softmedica.

Glavni kriterij za izbor pobjednika natječaja je cijena (30%), a tu su još kompatibilan operacijski stol (15%), broj instalacija u EU (10%), duljina trajanja jamstva (10%), certificiranost za različite specijalnosti (10%), funkcionalnost robotskih instrumenata (8%), funkcionalnost spajanja druge kirurške konzole (5%), broj indeksiranih citiranih znanstvenih radova (5%), digitalni asistent operacijske dvorane (5%) i zajedničko postolje (2%). Riječ je o sličnim kriterijima kao i u ranijim natječajima.