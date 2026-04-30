Vodeći europski stručnjaci raspravljat će o primjeni umjetne inteligencije u službenoj statistici

Državni zavod za statistiku domaćin je 12. Europske konferencije o kvaliteti u službenoj statistici u lipnju 2026.

Šibenik će početkom lipnja postati europsko središte rasprava o tome kako pridonijeti kvaliteti službene statistike i o načinima njezina unaprjeđivanja – od metodoloških i organizacijskih rješenja, preko primjene umjetne inteligencije i strojnog učenja, integracije velikih skupova podataka i upravljanja njima do izazova digitalne transformacije.

Od 3. do 5. lipnja 2026. u Konvencijskom centru Šibenik održat će se 12. Europska konferencija o kvaliteti u službenoj statistici, koju organiziraju Državni zavod za statistiku i Eurostat, pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske.

Ovogodišnja Konferencija, pod sloganom “Službena statistika: jačanje povjerenja, oblikovanje budućnosti”, održava se u doba sve veće primjene novih tehnologija, uključujući umjetnu inteligenciju i strojno učenje. U središtu pozornosti bit će njihov utjecaj na kvalitetu i transparentnost službenih statističkih podataka te razinu povjerenja korisnika u te podatke, a govorit će se i o pitanjima etike, komunikacije, kvalitete te borbe protiv dezinformacija. Program obuhvaća tri tematska područja koja su usmjerena na suvremene izazove službene statistike – institucionalni okvir za upravljanje kvalitetom, utjecaj novih tehnologija i jačanje povjerenja u službenu statistiku.

Kako ističe Lidija Brković, ovlaštena za obavljanje poslova glavnog ravnatelja Državnog zavoda za statistiku, europska statistička zajednica danas ulaže velike napore u jačanje “AI readinessa” odnosno spremnosti za sigurnu i odgovornu primjenu umjetne inteligencije u službenoj statistici. U tom je kontekstu i jedna od središnjih tema konferencije Q2026 posvećena upravo primjeni umjetne inteligencije u procesu proizvodnje statističkih podataka.

O relevantnosti tema govori velik interes međunarodne statističke zajednice. Pristiglo je više od 300 znanstvenih i stručnih radova iz čak 58 zemalja diljem svijeta, što potvrđuje globalnu važnost konferencije.

Održavanje Konferencije u Hrvatskoj dodatno potvrđuje ulogu Državnog zavoda za statistiku kao aktivnog i važnog dionika europske statističke zajednice. Istodobno, riječ je o velikom priznanju i odgovornosti za Zavod, ali i o prilici da Hrvatska bude domaćin jednom od najvažnijih stručnih okupljanja u ovom području.

Organizacijski tim iz Državnog zavoda za statistiku osobito je ponosan što ima priliku sudjelovati u pripremi tako važnoga i uglednog zbivanja. U organizaciju su uključeni kolege iz različitih službi i odjela – od grafičkog dizajna i oblikovanja, uredništva i odnosa s korisnicima do statističara i IT-a – koji zajedničkim radom pridonose uspješnoj realizaciji tog događaja.

Europska konferencija o kvaliteti u službenoj statistici održava se svake dvije godine i jedno je od najvažnijih okupljanja europske statističke zajednice posvećenih kvaliteti službene statistike. Na njoj sudjeluju predstavnici nacionalnih statističkih ureda, akademske zajednice i međunarodnih institucija te stručnjaci iz različitih područja, a svrha su joj razmjena znanja te rasprava o najnovijim spoznajama i ključnim izazovima s kojima se službena statistika suočava u suvremenom okružju.