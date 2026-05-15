Vujčić: Digitalni novac jedna je od ključnih tema financijskog svijeta

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić rekao je u petak kako su digitalna imovina, digitalni novac i nove financijske tehnologije jedna od ključnih tema sadašnjosti i budućnosti financijskog svijeta.

“Razvoj digitalnog novca nezaustavljiv je na različite načine od kriptovaluta koje su prvenstveno špekulativnog karaktera i služe za neke transakcije, ponekad čak i u nelegalnog svijetu, do stablecoina koji su vezani uz vrijednost neke stabilne valute poput američkog dolara te bilježe porast, ali i dalje čine vrlo mali dio svijeta novaca odnosno ukupne imovine”, rekao je Vujčić po završetku susreta guvernera regije.

Taj skup u organizaciji Fakulteta ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u suradnji s Hrvatskom narodnom bankom, okupio je guvernere središnjih banaka zemalja jugoistočne Europe, predstavnike akademske zajednice, gospodarstva i javnog sektora.

Vujčić je istaknuo razvoj digitalnih valuta centralnih banaka, među kojima i digitalnog eura koji je, kako je naveo, verzija digitalne gotovine koja bi u budućnosti trebala omogućiti jednostavno plaćanje diljem Europe, kod svakog prodavača i na svakom POS uređaju koji podržava europsko platno rješenje.

“Razvoj takvog sustava povezuje se i s jačanjem strateške autonomije Europe u području plaćanja, s obzirom da velik dio današnjih transakcija prolazi kroz američke pružatelje usluga poput Vise i Mastercarda”, rekao je Vujčić.

Na pitanje novinara treba li u turizmu smanjiti cijene za 10 do 20 posto što zagovara ministar Tonči Glavina, Vujčić je rekao da se cijene određuju na tržištu, no kada se govori o konkurentnosti hrvatskog turizma, kako je rekao, definitivno treba voditi računa o cjenovnoj konkurentnosti jer zadnjih nekoliko godina realna potrošnja turista pada i to upozorava da se mora voditi računa o cijenama”.

“Banke su u vrlo dobroj situaciji gledajući zadnjih 10-15 godina budući da je povrat na kapital sada viši nego što je prosječno bio zadnjih deset godina. No, dobra vremena ne traju zauvijek, ciklički rizici nakupljaju se već dulje vrijeme i zato treba biti oprezan”, poručio je guverner Vujčić.

Govoreći o značaju ovog skupa za studente i fakultet, dekan Ticijan Peruško naglasio je kako je riječ o događaju od iznimnog značaja, ne samo za fakultet, nego i za širu gospodarsku i ekonomsku zajednicu.

“Sudjelovanje guvernera središnjih banaka, osoba koje imaju ključnu ulogu u očuvanju monetarne stabilnosti i gospodarskog razvoja, ovom je susretu dalo posebnu težinu. Digitalna imovina više nije samo eksperiment, već važan dio suvremenog financijskog sustava, zbog čega su ovakve rasprave, nova rješenja i ideje utemeljene na znanju, iskustvu i povjerenju iznimno potrebne”, rekao je Peruško.