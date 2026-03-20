Vujčić ponosan na punu podršku svih ključnih europskih institucija

Guverner Hrvatske narodne banke (HNB) Boris Vujčić imenovan je za potpredsjednika Europske središnje banke (ESB), a u petak je još jednom zahvalio Vladi i djelatnicima HNB-a na dosadašnjoj suradnji, rekavši i da mu podrška svih ključnih europskih institucija predstavlja “veliku čast”.

Europsko vijeće imenovalo je u četvrtak guvernera HNB-a Borisa Vujčića na funkciju potpredsjednika ESB-a, a novu će dužnost preuzeti 1. lipnja 2026., po završetku mandata sadašnjeg potpredsjednika, Luisa de Guindosa. Prije odluke Europskog vijeća, guverner HNB-a dobio je potporu Europskog parlamenta i Upravnog vijeća ESB-a.

“Ponosan sam što sam imenovan potpredsjednikom ESB-a, a nakon što sam u ovom procesu dobio punu podršku svih ključnih europskih institucija. To je velika čast, koja se mora nositi s podjednako velikom odgovornošću”, rekao je Vujčić u zgradi HNB-a.

Kazao je i da je sretan jer će moći nastaviti raditi u području središnjeg bankarstva kojim se bavi već 30 godina i prenijeti svoja iskustva u daljnji rad ESB-a.

“Uvjeren sam da ću uspješno i predano surađivati sa svim članovima Izvršnog odbora ESB‑a te s predsjednicom ESB‑a Christine Lagarde. Nastavit ćemo donositi odluke u Upravnom vijeću ESB‑a s ciljem očuvanja stabilnosti cijena, otpornosti financijskog sustava i povjerenja javnosti u euro u cijelom europodručju”, poručio je Vujčić.

Svoje imenovanje vidi i kao priznanje dugogodišnjem radu HNB-a na održavanju cjenovne i financijske stabilnosti. “Tako da se zahvaljujem svima djelatnicima HNB-a s kojima sam radio zadnjih 30 godina”, rekao je Vujčić.

Na potpori i na vrlo dobroj dosadašnjoj suradnji zahvalio je i Vladi, na čelu s Andrejem Plenkovićem, koja ga je i predložila za to mjesto.

Boris Vujčić prva je osoba iz srednje i istočne Europe koja će obnašati funkciju u Izvršnom odboru ESB‑a, od osnutka ove institucije prije više od 25 godina.

Izvršni odbor ESB-a čine predsjednica, potpredsjednik i još četiri člana koje imenuje Europsko vijeće. Svi članovi moraju biti državljani države članice europodručja s ugledom i stručnim iskustvom u monetarnom ili bankarskom području, a imenuju se na neobnovljivi mandat od osam godina.