Westgate sada može samostalno upravljati Marriott hotelima

Splitska tvrtka Westgate u čijem je vlasništvu hotel u najvišem hrvatskom neboderu, osnažila je svoju suradnju s Marriott International. Sada može nuditi upravljanje hotelima pod tim brendom. Uz spomenuti hotel u Splitu, Westgate će sljedećeg proljeća otvoriti još jedan.

Splitska kompanija Westgate grupa dobila je službenu licencu Marriott Internationala, jednog od najvećih hotelskih lanaca na svijetu, kojom se ovlašćuje za menadžeriranje i upravljanje svih hotela iz Marriottovih premium lifestyle i select service segmenata.

Westgate grupa vlasnik je AC Hotela by Marriott, smještenog na najvišim katovima Dalmatia Towera – splitskog nebodera koji je najviši u Hrvatskoj. Suradnja sa svih sedam hotela u Hrvatskoj koji koriste Marriottov brend do sada je funkcionirala na način da su vlasnici plaćali naknade Marriottu kako bi on i upravljao njima. Nakon dobivanja ove licence Westgate grupa moći će nuditi upravljanje hotelima koji koriste Marriott brend.

Da uvjeti za dobivanje licence nisu jednostavni može se vidjeti i iz toga što je Westgate grupa ovim postala jedina s licencom u Hrvatskoj, a navodno i u jugoistočnoj Europi. Marriott prati kvalitetu upravljanja hotelima i nakon izdavanja licence. Kalifornijski Sonder je primjerice prošle godine izgubio licencu jer nisu hotelima upravljali na željenoj razini.

Na proljeće otvaranje hotela na Bačvicama

Uz postojeći hotel, Westgate Group nastavlja širiti suradnju s Marriottom kroz dva nova hotelska projekta. Prvi je boutique heritage hotel na splitskim Bačvicama, koji će biti pozicioniran u gornjem upscale segmentu i naglaskom na dizajn, autentičnost i individualiziranu uslugu. Otvorenje se očekuje na proljeće.

Istodobno je u razvoju i treći hotelski projekt – destinacijski ambiciozan, luksuzni resort koji, prema najavi, ima potencijal značajno promijeniti percepciju luksuznog turizma na hrvatskoj obali i postati jedno od referentnih odredišta Jadrana. Projekt se razvija u suradnji s velikom međunarodnom hotelskom grupacijom, a detalji će biti objavljeni u sljedećim fazama razvoja.

„Službeno priznanje Marriott Internationala kao ovlaštene menadžment kompanije rezultat je višegodišnje suradnje, provjerenih operativnih standarda i povjerenja koje je izgrađeno kroz razvoj i upravljanje AC Hotelom Split. Za Westgate grupu, ali i za hrvatski turizam u cjelini, ovo je važan signal da domaće kompanije mogu ravnopravno sudjelovati u razvoju projekata s vodećim globalnim brendovima. Naš je cilj nastaviti razvijati hotele koji spajaju globalne standarde i lokalnu autentičnost te doprinose jačanju Hrvatske kao destinacije luksuznog i cjelogodišnjeg turizma,“ izjavio je Josip Komar, osnivač i vlasnik Westgate grupe dodavši kako je upravo Westgate grupa prva u Hrvatskoj, još 2017. formalizirala odnos s Marriottom i brend dovela u Hrvatsku.