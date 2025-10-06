Za biosigurnosne mjere u objektima za uzgoj svinja predviđeno tri milijuna eura

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u ponedjeljak je u javno savjetovanje uputilo prijedlog Programa državne potpore za sufinanciranje unaprjeđenja biosigurnosnih mjera u objektima za uzgoj svinja, vrijedan tri milijuna eura, u svrhu smanjivanja rizika od pojave i širenja bolesti afričke svinjske kuge (ASK).

Subjekti koji drže svinje dužni su osigurati potpunu i kontinuiranu provedbu biosigurnosnih mjera za smanjenje opasnosti od unošenja virusa uzročnika ASK u objekte. A kako bi se gospodarstvima koja uzgajaju svinje na području najvećeg rizika olakšala provedba biosigurnosnih mjera na što višim razinama, primjerena je dodjela financijske pomoći u cilju dostizanja što viših biosigurnosnih standarda i zaštite domaće proizvodnje svinja, navodi se u obrazloženju programa.

U okviru tog programa omogućit će se financijska potpora za provedbu odgovarajućih mjera biosigurnosti u objektima za uzgoj svinja, a iz Ministarstva procjenjuju da će broj korisnika biti veći od 7.000. Prihvatljivi korisnici su uzgajivači svinja koji su upisani u Registar objekata (farmi) kao subjekti na objektima i to oni koji se nalaze na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, zatim oni upisani u Registar objekata (farmi) kao subjekti na objektima na kojima se drži manje od 1.000 svinja te oni koji tijekom 2025. imaju evidentiranu dojavu brojnog stanja svinja.

Prihvatljivim korisnicima dodjelit će se fiksni iznos potpore u svrhu olakšavanja primjene biosigurnosnih mjera na gospodarstvima ovisno o broju grla svinja na objektu. Tako će oni s 10 i manje grla dobiti 300 eura, oni s 11 do 100 grla 500 eura i oni s 101 do 999 grla 900 eura.

Program će se provoditi u 2025., a provodit će ga Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju. Pravilnikom će se propisati detaljni uvjeti prihvatljivosti te potrebni dokazi o ispunjavanju uvjeta prihvatljivosti, razdoblje i način podnošenja zahtjeva za potporu, administrativna kontrola, isplata i povrat sredstava. Naime, u slučaju provedbe inspekcijskog nadzora od strane Državnog inspektorata na objektu za koji je ostvarena potpora, ako se utvrdi da ne udovoljava biosigurnosnim uvjetima za držanje svinja, korisnik je u obvezi povrata cjelokupnih dodijeljenih sredstava.

ASK je u držanih (domaćih) svinja u Hrvatskoj prvi put potvrđen 26. lipnja 2023. na području Vukovarsko-srijemske županije te se tijekom sljedećih nekoliko mjeseci ubrzo proširio na veće područje Vukovarsko-srijemske županije, zatim u ograničeno područje Brodsko-posavske i ograničeno područje Osječko-baranjske županije, sve uz granicu s Vukovarsko-srijemskom županijom. U 2024. potvrđena je na šest objekata u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Do 24. lipnja ove godine potvrđeno je samo jedno izbijanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji, međutim tijekom ljetnih mjeseci zabilježen je niz potvrda novih slučajeva na području Osječko-baranjske županije. Obzirom da je trećina svinjogojske proizvodnje u Hrvatskoj smještena na području Osječko-baranjske županije, posebno je zabrinjavajuće kako su dva slučaja pojave virusa zabilježena na objektima s 1.600 i gotovo 10.000 grla svinja.

Javno savjetovanje traje do 13. listopada.