Za projekte regionalnih i lokalnih turističkih zajednica 8,6 milijuna eura

Hrvatska turistička zajednica (HTZ) dodijelila je u ponedjeljak lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u 2026. godini, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8,6 milijuna eura.

Sredstva iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent koriste se za financiranje razvojnih projekata i kreiranja novih turističkih programa vezanih uz razvoj turističkih proizvoda, komunikaciju i oglašavanje, destinacijski menadžment te za projekte koji se realiziraju sredstvima iz EU fondova.

U otprilike jednakom iznosu od 4,3 milijuna eura, novac je dodijeljen za 45 regionalnih i 229 lokalnih projekata.

Velik broj projekata svjedoči o velikom interesu i nastojanju za unaprjeđenje ponude turistički nedovoljno razvijenih područja i kontinenta i ulaganjima kako bi ta područja postala cjelogodišnje turističke destinacije, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić.

“Ovim ulaganjima nastavljamo sustavno jačati turistički razvoj kontinentalnih i turistički manje razvijenih područja Hrvatske, s ciljem stvaranja kvalitetnih, održivih i autentičnih turističkih proizvoda tijekom cijele godine. Odobreni projekti pridonijet će boljoj vidljivosti destinacija, razvoju infrastrukture i sadržaja te dodatnom podizanju konkurentnosti hrvatskog turizma. Velik interes turističkih zajednica potvrđuje koliko su lokalne sredine motivirane za razvoj održivog i cjelogodišnjeg turizma”, poručio je Staničić.

Ugovore su preuzeli direktori i predstavnici regionalnih turističkih zajednica.

U ime svim primatelja sredstava, direktor Turističke zajednice Osječko – baranjske županije Mislav Matišić rekao je da bi bez danas dodijeljenih sredstava bilo vrlo teško razvijati turističke projekte na područjima za koja su dodijeljena.

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da je riječ o nastavku snažne potpore razvoju turizma, posebno kontinentalnog i to u smjeru cjelogodišnjeg uravnoteženog turizma u svim hrvatskim krajevima.

Naglasio je da HTZ za te namjene ukupno izdvaja 12 milijuna eura odnosno oko 21 posto cjelokupnoga svog ovogodišnjeg budžeta.

Posebno je naglasio kontinuitet ulaganja, jer je od 2021. godine kroz fondove za razvoj hrvatskih destinacija osigurano više od 51,6 milijuna eura.

U osvrtu na općenito trenutačno stanje u hrvatskom turizmu, rekao je da je sigurnost jedna od najvećih hrvatskih prednosti pred konkurencijom, ali da presudna postaje uloga cjenovne konkurentnosti.

Naime, kako je izjavio nakon dodjele ugovora, konkurencija je puna promotivnih akcija i sniženja, a putovanja su skupa pa ljudi biraju što im je povoljnije.

Ponovio je svoj zahtjev izrečen više puta ovih dana, o pažljivom formiranju cijena u cijelom lancu vrijednosti, ne samo u izravnim turističkim uslugama.

“Još uvijek je jako velika prilika da se popune, što se tiče smještaja, termini koji eventualno nisu popunjeni, ali su jednako bitne, a možda čak i bitnije, cijene na razine destinacije – u trgovinama, gospodarskim objektima, cijene transfera, prijevoza i svega ostaloga”, rekao je.