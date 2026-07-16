Za sjetvu certificiranim sjemenom i sadnicama 35 milijuna eura

Vlada je na sjednici u četvrtak donijela Program potpore sjetvi certificiranog sjemena i sadnji certificiranih sadnica za razdoblje 2026. – 2030., za čiju provedbu je osigurano 35 milijuna eura.

Cilj petogodišnjeg programa je osigurati financijsku potporu poljoprivrednim proizvođačima koji provode osnovnu sjetvu soje ili strnih žitarica uporabom certificiranog sjemena te koji nabavljaju certificirane sadnice voćnih vrsta i vinove loze, rekao je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

Sa soje je prošle godine program proširen na strne žitarice, a ove godine širi se i na sadnice, naveo je.

Provedbom programa, kako je rekao, potiče se uporaba kvalitetnog i zdravstveno ispravnog sjemena i sadnog materijala, radi postizanja stabilnih prinosa i više kvalitete proizvoda uz smanjenje proizvodnih, zdravstvenih i ekoloških rizika, uključujući širenje bolesti i prisutnost GMO-a.

Obuhvaćeno oko 300 tisuća hektara

“Programom će se obuhvatiti približno 300 tisuća hektara na kojima oko 80 tisuća potencijalnih korisnika uzgaja soju ili strne žitarice, pri čemu bi se potporom pokrilo oko 50 posto troškova sjemena. Program uključuje i oko 15 tisuća poljoprivrednih gospodarstava koja se bave voćarstvom i vinogradarstvom”, rekao je Vlajčić.

Ukupan iznos sredstava za provedbu programa iznosi 35 milijuna eura, odnosno sedam milijuna eura na godišnjoj razini, dodao je.

Prihvatljivi korisnici potpore su ratari koji uzgajaju soju ili strne žitarice s certificiranim sjemenom te poljoprivredni proizvođači koji podižu višegodišnje nasade ili popunjavaju postojeće nasade voćnih vrsta ili vinove loze s certificiranim sadnicama.

Od ukupno planiranih sredstava za svaku pojedinu godinu, 6,2 milijuna eura namijenjeno je za potporu sjetvi certificiranog sjemena soje i/ili strnih žitarica, a 800 tisuća eura za potporu nabavi CERT kategorije sadnog materijala voćnih vrsta i vinove loze.

Program je usmjeren na osiguravanje dostatnih količina kvalitetnog sadnog materijala, jačanje domaće rasadničarske proizvodnje te jačanje samodostatnosti i otpornosti sustava opskrbe hranom u skladu sa strateškim opredjeljenjima Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske.

Uporaba certificiranog sjemena i sadnog materijala, kako se navodi u obrazloženju odluke vlade, predstavlja jednu od temeljnih pretpostavki stabilne, sigurne i konkurentne poljoprivredne proizvodnje.

Zadnjih nekoliko godina drastično pada udio sjetve certificiranog sjemena soje i strnih žitarica u ukupnoj proizvodnji, a posebno zabrinjava rast udjela nekontrolirane sjetve tih kultura, koja se zasniva na korištenju merkantilne robe kao sjemena, a koja posljednjih godina doseže 30 do 40 posto ukupnih površina, upozorava vlada.