Za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda potpore od 70 milijuna eura

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je da je otvoren natječaj za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda vrijedan 70 milijuna eura.

Potencijalni korisnici do podneva 20. studenoga mogu poslati zahtjeve za potporu na prvi natječaj za provedbu intervencije 73.11. Potpora za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike RH 2023. – 2027., objavljen od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu. Zaprimanje zahtjeva započelo je u podne 19. rujna.

Ukupan iznos javne potpore je 70 milijuna eura, od čega 40 milijuna eura za preradu mesa (uključujući jaja) i mlijeka te 30 milijuna eura za preradu voća (uključujući masline te stolne sorte vinove loze) i povrća (uključujući uljnu tikvu i krumpir).

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić pozvao je sve korisnike koji ispunjavaju uvjete da se prijave na ovaj natječaj. Ovo je, kako je rekao, prvi takav natječaj iz Strateškog plana ZPP-a, s alokacijom od čak 70 milijuna eura.

“Vjerujem kako će potpora u sklopu ove intervencije omogućiti stvaranje dodane vrijednosti u poljoprivredi, kako za primarne poljoprivredne proizvođače, tako i za one kojima je prerada poljoprivrednih proizvoda isključiva djelatnost”, rekao je ministar navodeći kako su natječajem obuhvaćeni i prerađivači voća i povrća, ali i mesa te mlijeka, što je ključan korak u jačanju naše domaće prehrambene industrije i očuvanju ruralnih područja.

“Ova investicija nije samo potpora poljoprivredi, već i strateški doprinos prehrambenoj sigurnosti, stabilnosti i konkurentnosti na tržištu”, istaknuo je te ponovio kako je razvoj ruralnih krajeva jedan od prioriteta Ministarstva i Vlade.