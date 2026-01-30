Zadarski vatrogasci nabavljaju vatrogasnu brodicu vrijednu 1,82 milijuna eura

Vatrogasci u Zadarskoj županiji najavili su natječaj za 15-metarsku vatrogasnu brodice vrijedne 1,82 milijuna eura bez PDV-a.

Vatrogasna zajednica Zadarske županije najavila je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za vatrogasno plovilo procijenjene vrijednosti 1,82 milijuna eura plus PDV. Trošak je financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ono će se koristiti za prijevoz vatrogasaca na intervencije, gašenje požara na plovilima i obali kopna i otoka te za prijevoz unesrećenih osoba.

Aluminijska brodica brzine najmanje 27 čvorova

Riječ je o brodici duljine trupa do 15 metara, s gazom od najviše 1,8 metara koja mora biti opremljena za područje plovidbe III. Maksimalna brzina joj treba biti najmanje 27 čvorova na mirnom moru, a maksimalna trajna brzina najmanje 25 čvorova. Pri stanju mora 3 (valovi 0,5 do 1,25 metara) mora moći ploviti brzinom od 20 čvorova, a pri stanju mora 4 (valovi 1,25 do 2,5 metara) najmanje 10 čvorova. Doplov mora biti najmanje 150 nautičkih milja.

Brodica od aluminijske legure mora imati vodonepropusne pregrade te nepotopiva u slučaju naplavljivanja svih prostora. Uz dva člana posade mora moći primiti još 10 dodatnih osoba.

Brod mora biti opremljen vatrogasnom pumpom za morsku vodu i pjenilo, protoka 1600 litara u minuti te spremnikom s najmanje 1000 litara pjenila. Na pramcu brodice treba imati monitor (mlaznica, odnosno protupožarni top op.a.) za gašenje požara. Domet mu mora biti najmanje 50 metara. Između ostalog, mora imati sustav za stvaranje vodene magle za zaštitu kod gašenja drugih plovila.

Cijena glavni kriterij, ali ne jedini

Kriteriji za izbor brodice su cijena sa 70 posto utjecaja te jamstveni rok, vrijeme odziva na popravak i iskustvo stručnjaka – svaki s 10 posto utjecaja. U prethodnih pet godina tvrtka mora dokazati da je izvršila najmanje jednu, a najviše pet isporuka plovila radne ili javne namjene koja je ista ili slična kao plovilo koje je predmet nabave , čija je ukupna (zbrojena) vrijednost najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a.

Pod pojmom „slično plovilo“ podrazumijeva se plovilo radne ili javne namjene. Pod pojmom „radna plovila“ podrazumijeva se plovilo za gospodarske namjene odnosno plovilo za prijevoz putnika i/ili tereta uz naplatu, profesionalno obavljanje ribolova, vađenje šljunka, kamena i druge gospodarske djelatnosti. Pod pojmom „javno plovilo“ podrazumijeva se plovilo, osim ratnih plovila, namijenjeno i opremljeno za obavljanje djelatnosti od općeg interesa države, a čiji je vlasnik, odnosno brodar država ili neko drugo tijelo ovlašteno od države i koja služi isključivo u negospodarske namjene.

Trajanje ugovor je 12 mjeseci, a rok za isporuku plovila je ograničen trajanjem projekta. Eventualno produljenje nije samostalna odlukanaručitelja, nego ovisi o odluci tijela nadležnih za kontrolu projekta i odobravanje bespovratnih sredstava.