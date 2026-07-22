Zagorskim tradicijskim obrtima dodijeljeno 50 posto više potpora nego lani

Krapinsko-zagorska županija dodijelila je nešto više od 72.000 eura potpora tradicijskim i umjetničkim obrtnicima, a iako je broj korisnika jednak kao lani, ukupni je iznos potpora povećan za 50 posto, objavljeno je u srijedu iz te županije.

Župan Željko Kolar istaknuo je da su tradicijski i umjetnički obrti među najvažnijim simbolima bogate zagorske baštine, podsjetivši da neki od njih imaju povijest dugu 150 godina.

“Kroz to vrijeme dogodile su se brojne promjene – nove tehnologije donijele su mnogo dobroga, ali i određene izazove. Ipak, tradicijski obrti su ono što nas definira, oni pričaju priču o našoj povijesti, kulturi i obrtničkoj tradiciji, i nama je stalo da svi vi nastavite raditi to što radite”, poručio je Kolar. Dodao je da je povećanje potpora odgovor na sve zahtjevnije uvjete poslovanja te najavio da Županija neće smanjivati sredstva planirana za tradicijske obrte.

“Nadam se da će nam se iduće godine pridružiti još nekoliko novih obrtnica i obrtnika te da ćemo dodijeliti sva sredstva planirana u proračunu za 2027. godinu. Bez obzira na to što ove godine nije iskorišteno svih 90 tisuća eura, sredstva nećemo smanjivati. Ako interes bude veći i ukupno zatraženi iznos premaši planiranih 90 tisuća eura, donijet ćemo odluku o povećanju proračuna kako bi svi koji ispunjavaju uvjete dobili sredstva koja su zatražili”, kazao je Kolar.

Potpore su odobrene za djelatnosti poput šivanja po mjeri, krojenja, izrade medičarskih i licitarskih proizvoda, dimnjačarstva, postolarstva, izrade drvenih igračaka, nakita, keramike, proizvoda od kože i voštanih ukrasa.

Ove su godine mogle iznositi do 2.500 eura, odnosno 80 posto prihvatljivih troškova za kupnju strojeva, opreme, alata i inventara, dok se za poboljšanje uvjeta rada, uređenje poslovnog prostora, plaće, zakup i druge režijske troškove moglo dobiti do 2000 eura.