Zagreb izbacio Kineze s natječaja – autobusi su im bili nekoliko milijuna jeftiniji, ali nisu imali HD monitore

Kineska tvrtka Yutong nije ispunila par sporednih uvjeta na natječaju za zglobne električne autobuse, zbog čega je taj posao dobio MAN čija je ponuda bila skuplja više od četiri milijuna eura.

Grad Zagreb izabrao je MAN-ove zglobne električne autobuse na svom natječaju. Riječ je o natječaju za klasične, zglobne i midi električne autobuse o kojem je Forbes Hrvatska već izvještavao. Procijenjena vrijednost natječaja bila je 50 milijuna eura plus PDV, a bio je podijeljen u tri grupe. Na klasične se odnosilo 23,6 milijuna eura plus PDV, na zglobne 23,2 milijuna eura plus PDV, a na midi autobuse 3,2 milijuna eura plus PDV.



U trenutku objave ovog članka još nije objavljeno čiji će biti klasični autobusi, za zglobne je izabran MAN Importer Hrvatska, a za midi tvrtka Autobus koja se jedina javila.

Irizar dao baterije koje se predugo pune

Forbes Hrvatska izvještavao je i o tvrtkama koje su se javile na natječaj. Za klasične autobuse javile su se četiri tvrtke, no u toj grupi još nije izabran najbolji ponuditelj. Za zglobne su se javile tri tvrtke, a uvjerljivo najpovoljnija ponuda bila je ona kineskog Yutonga koji je na glasu kao kvalitetan proizvođač. Ona je iznosila 19,69 milijuna eura plus PDV. Razlika između španjolskog Irizara i hrvatskog uvoznika MAN-ovih autobusa bila je znatno manja: 23,64 vs. 23,78 milijuna. (U prvom slučaju se PDV ne obračunava, ali to nije bitno za natječaj, op.a.)

No, Yutong i Irizar su izbačeni s natječaja jer nisu zadovoljavali propisane uvjete. U slučaju Irizara, vrijeme punjenja baterije bilo je veće od tražena četiri sata (4:54), imao je jednu USB utičnicu manje u putničkom prostoru (4 umjesto 5). U slučaju Yutonga podatak o dimenzijama naplatka felge bio je neodgovarajući (nudio se 22,5 x 7,5 ili 22,5 x 8,25 umjesto traženih 275/70R22.5). Rezolucija kamera bila je 720p umjesto tražene rezolucija 4K, dok je rezolucija monitora bila 1024×600 umjesto tražene HD rezolucije.

Rok za žalbe na ove odluke ističe 14. rujna, no nije jasno ima li temelja za njih, s obzirom da su propozicije natječaja bile unaprijed poznate pa su neadekvatne ponude pogreška tvrtki koje su se javile. Doduše, jasno je da se u slučaju Yutonga radi o sitnicama koje su utjecale na to da će grad u konačnici vjerojatno platiti nekoliko milijuna eura više za MAN-ove autobuse. Naravno, ostaje i pitanje koji su kvalitetniji.