Zagreb nikako ne želi kineske autobuse. Izbačeni s natječaja zbog sitnica – opobijedio najskuplji MAN

Nakon što je kineski Yutong zbog sitnica poput rezolucije monitora u autobusu izgubio na natječaju za zglobne električne autobuse, priča se ponovila s klasičnima. Od četiri ponuđača nije eliminiran jedino najskuplji MAN, čiji su autobusi ponovno izabrani.

Grad Zagreb objavio je u Narodnim novinama kako su (u listopadu i studenom) potpisani ugovori za nabavu električnih autobusa vrijednih 45,92 milijuna eura plus PDV. Forbes Hrvatska još u rujnu je izvještavao kako je kineska tvrtka Yutong zbog neispunjavanja sporednih uvjeta poput neopremljenosti HD monitorima izgubila posao nabave zglobnih električnih autobusa iako je bila nekoliko milijuna eura povoljnija.

Ista priča u međuvremenu se ponovila i s klasičnim autobusima, no ovaj put s dva kineska ponuđača odbijenih radi sitnica. Navedeni posao ponovno je dobio MAN.

Presudne rezolucije na zaslonima i monitorima

Osim te tvrtke, klasične autobuse ponudili su još kineski Yutong, španjolski Irizar i kineski Xiamen King Long u zajednici s hrvatskom tvrtkom Vincek. Ponuda MAN Importer Hrvatska iznosila je 19,90 milijuna eura plus PDV, Irizara 17,56 milijuna eura plus PDV, Yutonga 16,59 milijuna eura plus PDV, a Xiamena 13,75 milijuna plus PDV.



Xiamen je eliminiran s natječaja jer je zasloni za prikaz broja i odredišta linije nisu odgovarali specifikacijama. Osim toga, rezolucija zaslona za unutarnje informacije od 1920×534 piksela nije zadovoljila propisani minimum od 1900×600 točaka.

Yutong, koji slovi za kvalitetnog proizvođača i prisutniji je na europskim tržištima od Xiamena također nije imao šanse. Naručitelj je tražio naplatke veličine 22,5 x 7,5 ili 22,5 x 8,25, a Yutong je u prijavu unio samo 275/70R22.5. Za rezoluciju kamera ponudili su 1280×720, odnosno 720p, dok je tražena minimalna rezolucija 4K, odnosno 3840×2160 piksela. Za monitor sustava video nadzora je tražena minimalna HD rezolucija (odnosno 1280 x 720), dok je Yutongova iznosila 1024 x 600.

Eliminiran je i Irizar, no oni su osim sitnice sa nedovoljno jakom izlaznom strujom na USB-ovima za putnike (pet amera za dvostruki izlaz umjesto jednostruki) nudili i bateriju autobusa koja se puni 53 minute duže više od tražena tri sata.

No, isto tako treba istaknuti da detaljne karakteristike prije objave natječaja prolaze kroz prethodno savjetovanje – postupak u kojem se može predložiti izmjene uvjeta natječaja, što može i ne mora biti prihvaćeno. Koliko je vidljivo iz izvješća o savjetovanju, nitko u toj fazi nije tražio izmjene po pitanju rezolucija monitora i snage struje na USB-ovima.