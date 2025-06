Zagreb priprema dva natječaja vrijedna skoro 137 milijuna eura

Zagreb priprema dva natječaja iz domene otpada i otpadnih voda. Prvi za preuzimanje i obradu otpada procijenjen je na 107 milijuna eura, a drugi za radove na unaprjeđenju linije obrade mulja na 29 milijuna.

Grad Zagreb prije tjedan dana u Prethodna savjetovanja uputio je dva natječaja. Prvi za preuzimanje i daljnju obradu neopasnog otpada procijenjen je na 107,40 milijuna eura plus PDV. Drugi za radove na unaprjeđenju linije obrade mulja procijenjen je na 29,50 milijuna eura plus PDV.

Prvi natječaj je podijeljen u pet grupa, pri čemu je najvrijednija ona za preuzimanje i daljnju obradu biološki razgradivog neopasnog otpada biljnog porijekla sakupljenog u sklopu javne usluge. On je procijenjen na 58,80 milijuna eura plus PDV. Preuzimanje i daljnja obrada plastične ambalaže procijenjena je na 35,20 milijuna eura plus PDV. Preostale grupe odnose se na preuzimanje i obrade biootpada od održavanja javnih površina, reciklažnih dvorišta i od pravnih osoba te odjeće. Trajanje posla je četiri godine.

Cijena glavni faktor za preuzimanje otpada

Glavni kriterij za izbor ponuditelja u svim grupama je cijena na koju se odnosi 90 bodova. Ostalih 10 bodova odnosi se na vrijeme odaziva na poziv za preuzimanje otpada, dok je u slučaju plastične ambalaže to vrijeme čekanja na istovar.

Odvojeni natječaj za radove na unaprjeđenju linije obrade mulja odnosi se na centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba. On uključuje uvođenje THP procesa i termalnog sušenja.

Kriteriji za izbor izvoditelja u ovom slučaju su cijena (60%), jamstvo (20%), broj ugrađenih postrojenja za termalnu hidrolizu mulja (10%) i termalno sušenje mulja (10%).