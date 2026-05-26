Zagreb priprema natječaj za 20 tramvaja. Moraju trajati 35 godina, a dijelovi biti dostupni 15 godina

Nakon nabave 40 kratkih niskopodnih tramvaja, Zagreb priprema nabavu dvadeset dugih modela. Zanimljivo je da tramvaji moraju trajati najmanje 35 godina, dok tvrtka koja ih isporuči rezervne dijelove za njih mora osigurati tek za 15 godina.

Grad Zagreb najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za tramvajska vozila procijenjene vrijednosti 75 milijuna eura plus PDV. On uključuje nabavu 20 tramvaja i četiri rezervna podvozja. Trajanje ugovora je tri godine, a rok za isporuku prvog tramvaja dvije godine.

Traže se novi niskopodni tramvaji koja se mogu koristiti najmanje 35 godina, dok dijelovi trebaju biti osigurani najmanje 15 godina. Masa tramvaja ne smije biti veća od 45 tona, a moraju primiti najmanje 180 putnika uz standard za stajanje od četiri putnika po četvornom metru. Najmanje 20 posto putnika mora moći sjediti, a uz to treba biti i još najmanje 10 preklopnih sjedala. Tramvaj mora ispuniti i određene standarde vezano uz broj i vrstu sjedala za osobe s invaliditetom te prostora za invalidska i dječja kolica.

Putnicima na raspolaganju punjači za mobitele

Dužina tramvaja treba biti između 28 i 35 metara, a širina od 2200 do 2300 milimetara. Stolci moraju biti potpuno plastični, teško zapaljivi i od materijala koji se lako čisti i dezinficira. Tramvaj treba biti opremljen s 20 dvostrukih USB punjača USB A i USB C tipa te osam bežičnih punjača.

Brzina tramvaja prema naprijed mora biti najmanje 70 kilometara na sat, a na rikverc najmanje 15 kilometara na sat. Puni tramvaj mora moći svladati uspon od najmanje sedam posto.

Glavni kriterij za izbor tramvaja je cijena, no tek uz 50 posto utjecaja na odluku. Jamstveni rok donosi 10 posto, a broj bodova ovisi o tome koliko iznosi između minimalnih tri ili maksimalnih osam godina. Kapacitet vozila donosi 10 posto, kao i osovinsko opterećenje. Po pet posto nose masa postolja, skladištenje energije, promjer kotača i niskopodnost odnosno nula posto nagiba poda tramvaja.

Uvjet za dobivanje natječaja je najviše pet isporuka tramvaja u posljednjih pet godina ukupne vrijednosti najmanje 35 milijuna eura.

Zagreb trenutačno već nabavlja 40 kraćih tramvaja koje izrađuje tvrtka Končar. Za sada su ih isporučili 24, a slijedi postepena isporuka još 16 komada. Grad se pohvalio kako će ove godine dobiti i 62 električna autobusa.