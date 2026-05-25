Zagreb traži tvrtku koja će ga savjetovati oko skupog natječaja za gradnju Stadiona Maksimir

Zagreb će uskoro raspisati natječaj za tvrtku koja će ga savjetovati oko izrade natječaja za izgradnju Stadiona Maksimir. Postavlja se pitanje hoće li tvrtka koja dobije taj posao moći utjecati na izbor kasnijeg graditelja stadiona.

Grad Zagreb priprema natječaj za savjetodavne usluge i operativnu podršku u provedbi projekta i upravljanja projektom nogometnog stadiona Maksimir. Objavio ga je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina, a procijenjena vrijednost iznosi mu 1,2 milijuna eura plus PDV.

Posao obuhvaća savjetovanje tijekom projektiranja, savjetovanje tijekom izgradnje, savjetovanje u vezi s odabirom i razradom modela upravljanja stadionom tijekom i nakon izgradnje te savjetovanje u provedbi postupaka javne nabave za izvođača radova i usluge stručnog nadzora.

Projekt vrijedan 205 milijuna eura

Izrada projekta uklanjanja Stadiona Maksimir vrijedna 22.222 eura plus PDV dodijeljena je zajednici tvrtki Eurco i Respect-ing koje su imale uvjerljivo najnižu cijenu među pet zainteresiranih tvrtki. Projektantska tvrtka Smagra zbog toga se žalila. U žalbi su nagađali kako je Eurco ponudio vrlo nisku cijenu, kako bi projektiranjem mogao utjecati na izbor metode uklanjanja i tako sebe učiniti favoritom na znatno unosnijem natječaju za uklanjanje stadiona. Za razliku od drugih sudionika natječaja, Eurco je primarno izvođačka tvrtka, specijalizirana za rušenja. Posao rušenja stadiona mogao bi vrijediti i do 20 milijuna eura. Žalba je odbijena.

Navedeno nagađanje postavlja i pitanje može li tvrtka koja dobije natječaj za savjetovanje oko provedbe natječaja za gradnju Stadiona Maksimir, teoretski također utjecati na izbor onoga tko će ga jednog dana graditi. Posao savjetovanja će između ostalog uključivati savjetovanje i sudjelovanje u izradi dokumentacije o nabavi, tehničkih specifikacija, definiranje kriterija za odabir ponuda i prijedloga ugovora o javnoj nabavi i drugo. Procijenjena investicijska vrijednost cijelog projekta iznosi 205 milijuna eura bez PDV-a.

Kriterij za izbor savjetnika je cijena (30 posto) i kvaliteta tima stručnjaka (70 posto). Traže se iskusni voditelj tima, stručnjak za građevinu, stručnjak za javnu nabavu, stručnjak za financije i kontrolu troškova, stručnjak za pravne poslove, stručnjak za sportski menadžment i upravljanje objektima i stručnjak za digitalne tehnologije (BIM).

U tijeku je arhitektonsko-urbanistički natječaj za idejno rješenje SRC Svetice – Stadion Maksimir procijenjene vrijednosti 13,91 milijuna eura plus PDV.