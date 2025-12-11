Zagrebačka pivovara smanjila potrošnju, povećala proizvodnju, a sva energija dolazi iz obnovljivih izvora

Zagrebačka pivovara svu energiju nabavlja iz obnovljivih izvora, a uspjela je i smanjiti potrošnju struje po hektolitru proizvedenog piva. Povećali su i količinu reciklirane ambalaže.

Zagrebačka pivovara, vodeći proizvođač piva na domaćem tržištu i članica globalne grupacije Molson Coors Beverage Company (MCBC), dovršila je svoj četvrti izvještaj o održivosti.

Lani je zabilježen snažan rast prihoda od prodaje (13,6%) u odnosu na 2023., čime je kompanija dodatno potvrdila svoju poziciju vodećeg proizvođača piva na domaćem tržištu. Ožujsko je zadržalo titulu najjačeg pivskog brenda u Hrvatskoj s tržišnim udjelom od 40,4 posto, a potrošači ga i dalje prepoznaju kao svoj omiljeni brend.

Vlastita solarna elektrana

Zagrebačka pivovara od 2022. nabavlja električnu energiju iz obnovljivih izvora, a tijekom 2024. je cjelokupna potrošnja električne energije pokrivena energijom iz obnovljivih izvora s garancijom porijekla. Time je bitno smanjila emisije Opsega 2 povezane potrošnjom električne energije. U pogon je puštena i solarna elektrana logističko-distributivnog centra u Zaprešiću, koja će doprinijeti izbjegavanju emisije od približno 115,6 tona CO₂ godišnje, za čiju bi apsorpciju inače bilo potrebno 11.560 stabala prosječne starosti od 20 godina. Solarna elektrana u distributivno-logističkom centru u Zaprešiću pokrivat će oko 73 posto godišnje potrebe za električnom energijom te lokacije.

Tijekom posljednje četiri godine (2021.– 2024.) pivovara bilježi još jedan pozitivan trend: lani je proizvedeno gotovo 2 milijuna hektolitara piva, što je više nego godinu ranije, a istovremeno je smanjena relativna potrošnja električne i toplinske energije po hektolitru proizvedenog piva, što ukazuje na povećanje energetske učinkovitosti po jedinici proizvoda. Zagrebačka pivovara vodeća je na razini cijele MCBC grupacije po energetskoj učinkovitosti, odnosno po najnižoj potrošnji energije po hektolitru piva.

Veliki uspjeh postignut je i u području ambalaže. Cilj od najmanje 25 posto recikliranog PET-a do 2025. već je ostvaren u četvrtom kvartalu 2024., kada je uvedeno 30 posto recikliranog sadržaja u PET predforme, a udio aluminijskih limenki također je premašio zacrtani cilj.

“Iznimno sam ponosan na činjenicu da naš četvrti Izvještaj o održivosti jasno pokazuje kako Zagrebačka pivovara već dugi niz godina dosljedno spaja poslovnu uspješnost s odgovornim i održivim pristupom. Rezultati koje smo ostvarili potvrđuju da ulaganja u energetsku učinkovitost, održive izvore energije i inovacije nisu samo ulaganja u tehnologiju, već u budućnost naše zajednice i gospodarstva. Uspješno povezujemo lokalnu proizvodnju i globalne standarde, čime dodatno jačamo otpornost kompanije u vremenima promjena. Posebno me veseli što smo i dalje primjer poslodavca koji prepoznaje važnost ljudi i potiče njihovu izvrsnost. Naša snaga proizlazi iz predanosti, znanja i strasti naših zaposlenika – oni su ti koji svakodnevno pretvaraju naše vrijednosti u konkretne rezultate”, izjavio je Miroslav Holjevac, predsjednik Uprave Zagrebačke pivovare i glavni direktor te direktor prodaje i komercijalne izvrsnosti za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju.

Priznanja i kampanje

Osim što brine o održivom poslovanju, Zagrebačka pivovara je već 12 godina zaredom nositelj najprestižnijeg regionalnog priznanja za izvrsnost u upravljanju ljudskim resursima “Poslodavac Partner”. Prema ocjeni certifikacijskog tima, Zagrebačka pivovara ostvarila je ukupno 97 posto mogućih bodova i time se našla u samom vrhu najboljih poslodavaca u regiji. Treću godinu za redom, dobitnica je i prestižnog međunarodnog priznanja koji dodjeljuje globalna organizacija Top Employers Institut, čime su prakse upravljanja ljudskim resursima prepoznate kao usporedive s onima vodećih globalnih kompanija.

Zagrebačka pivovara primjer je kompanije odgovorne, ne samo prema zaposlenicima, nego i prema okruženju u kojem djeluje. Još 2008. pokrenula je prvu hrvatsku kampanju o odgovornom konzumiranju i sprečavanju zloupotrebe alkohola „Razmisli”, a tijekom 2024. godine sudjelovala je u dvije nacionalne kampanje koje su dio šireg sektorskog djelovanja u okviru Grupacije proizvođača piva pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Kampanja „Uključi savjest – ponekad djeci treba reći ne“ nastavila je promicati prevenciju maloljetničke konzumacije alkohola kroz edukaciju roditelja, suradnju s trgovačkim lancima i medijsku prisutnost. Paralelno s time, kampanja „Vrati me“ bila je usmjerena na jačanje svijesti o održivosti povratne staklene ambalaže i motivaciju potrošača da ponovno biraju ambalažu koja se može višekratno koristiti.