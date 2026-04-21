Zaklada Zlata Bartl raspisala novi natječaj Snaga inovacije, usmjeren na inovativne projekte poduzetnica u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, uz pojedinačne potpore od pet do 20 tisuća eura, izvijestila je Podravka u utorak.

Natječaj je namijenjen pravnim osobama u pretežitom ženskom vlasništvu, za projekte koji mogu doprinijeti tim područjima ili na drugi način pozitivno utjecati na poljoprivredno-prehrambeni sektor.

Najuspješniji prijavitelji mogu ostvariti novčanu potporu u iznosu od pet tisuća do 20 tisuća eura.

Prijave na natječaj zaprimaju se do 5. lipnja 2026. godine do 12:00 sati, isključivo putem službenih obrazaca dostupnih na internetskim stranicama Zaklade.

Sve informacije o natječaju nalaze se na mrežnoj stranici Podravke, a prijave se podnose elektronički na adresu Zaklada.ZlataBartl@podravka.hr

Ovo je drugi put da Zaklada raspisuje natječaj Snaga inovacije, nakon što je prvi natječaj proveden 2025., kada su financijsku potporu ostvarila tri projekta. Potpore su tada dodijeljene projektima AgriCon – digitalna platforma za povezivanje voćara i povrtlara, tvrtke Fruk FinTech; Razvoj prirodnog ekstrakta kao konzervansa za prehrambene proizvode pomoću NADES tehnologije, tvrtke NADES Design; te Izrada finalnog proizvoda – prenosivog uređaja za pročišćavanje vode za piće, tvrtke Kristalna ideja.

Za te je projekte ukupno dodijeljeno gotovo 65 tisuća eura potpore.

Zaklada Zlata Bartl nosi ime znanstvenice i voditeljice Podravkinog istraživačkog tima koji je 1958. godine razvio kultni proizvod Vegetu. Zaklada baštini njezin duh inovacije i predanosti znanstveno-istraživačkom radu te ga prenosi na nove generacije kroz podršku projektima s društvenim i gospodarskim utjecajem.

Program Snaga inovacije podržava razvoj inovativnih rješenja koja odgovaraju na specifične izazove u sektoru prehrane i poljoprivrede ili na aktualne društvene i ekološke izazove. Program je prioritetno usmjeren na društva koja su u pretežitom ženskom vlasništvu.

