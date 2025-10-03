Zaprimljeno 2.025 zahtjeva za povrat poreza za prvu nekretninu

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) do četvrtka je zaprimila ukupno 2.025 zahtjeva za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine, a odobreno je zasad njih 935 u vrijednosti 7,62 milijuna eura, izvijestili u iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Podsjetili su da su prijave započele 5. lipnja stupanjem na snagu Pravilnika o potporama za stjecanje prve stambene nekretnine. Od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva, obrađeno je njih 1.251. Potpuno je bilo 935 zahtjeva i svi su odobreni. Na dopunu dokumentacije upućeno je 139 zahtjeva, dok je 177 odbijeno zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva.

Među odbijenima, 51 zahtjev ili četiri posto odbijeno je zbog cijene nekretnine, koja prelazi zakonom propisani prag od 50 posto iznad prosječne objavljene cijene, naveli su u priopćenju. Najčešći razlozi odbijanja, osim previsoke cijene ili kvadrature, bili su ugovori o kupoprodaji potpisani prije 1. siječnja 2025. godine, starija životna dob podnositelja od zakonom propisane, posjedovanje drugih nekretnina ili pak višestruko podneseni zahtjevi članova iste obitelji, dodali su.

Ukupna vrijednost dosad odobrenih potpora dosegnula je 7,62 milijuna eura, od čega se 5,72 milijuna odnosi na povrat poreza na dodanu vrijednost (PDV), a 1,89 milijuna na povrat plaćenog poreza na promet nekretninama (PPN).

Prosječan iznos potpore iznosi 14.641 eura za PDV i 3.479 eura za PPN. Od 935 odobrenih zahtjeva, 391 odnosi se na povrat PDV-a, 544 na povrat PPN-a. Prosječna potpora po obitelji iznosi 8.146 eura, naveli su iz Ministarstva.

Najviše zahtjeva iz Zagreba

Od 935 odobrenih zahtjeva, najviše ih dolazi iz Grada Zagreba, ukupno 494. Slijede Zagrebačka županija s 90 te Splitsko-dalmatinska i Primorsko-goranska s po 78 odobrenih zahtjeva.

Iz Osječko-baranjske županije dolazi 30 odobrenih zahtjeva, a po 17 iz Brodsko-posavske, Istarske, Zadarske i Vukovarsko-srijemske županije. Po 13 zahtjeva odobreno je u Dubrovačko-neretvanskoj i Karlovačkoj, 12 u Bjelovarsko-bilogorskoj, 10 u Sisačko-moslavačkoj, a po devet u Krapinsko-zagorskoj i Varaždinskoj županiji. Šibensko-kninska bilježi osam zahtjeva, Koprivničko-križevačka i Međimurska po sedam, Ličko-senjska i Virovitičko-podravska po četiri, dok je u Požeško-slavonskoj županija odobren jedan zahtjev.

Među gradovima prednjače Zagreb (494), Split (50), Rijeka (49), Velika Gorica (40), Osijek (20), Zaprešić (16), Zadar (15), Slavonski Brod (13), Samobor (10) i Vinkovci (10).

Prosječna cijena nekretnine 2.256 eura po kvadratu

Prosječna cijena nekretnina na temelju 935 odobrenih zahtjeva iznosi 2.256 eura po četvornom metru. Najviša zabilježena cijena od 5.013 eura po četvornome metru odnosi se na nekretninu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a nekretnina s najnižom cijenom, 186 eura po četvornome metru, kupljena je u Virovitičko-podravskoj županiji, naveli su iz Ministarstva.

Prosječna dob podnositelja zahtjeva iznosi 32 godine. Najmlađi podnositelj ima 19 godina i dolazi iz Zagreba, dok najstariji ima 44 godine – što je ujedno i gornja dobna granica propisana izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Prosječan broj članova kućanstva su dvije osobe, a najveće kućanstvo čini obitelj s 12 članova.

Prosječna površina nekretnina iznosi 67 četvornih metara. Najmanja nekretnina za koju je odobren zahtjev za potporu nalazi se u Zagrebu i ima 18 m2, dok je površinom najveća nekretnina od 259 m2 zabilježena u Istarskoj županiji, naveli su iz Ministarstva.