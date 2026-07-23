Zašto tvrtke sve teže donose odluke?

U uvjetima neizvjesnosti, brzo donošenje odluka ponovno postaje ključno pitanje za poslovanje tvrtki.

Glavna prepreka rastu poslovanja više nije samo tržište, već i sposobnost tvrtki da donose odluke. Prema najnovijem Coface istraživanju provedenom među 1.250 poslovnih lidera u 13 zemalja, 68 % ispitanika navodi sporo donošenje odluka kao veliku prepreku rastu. U izrazito neizvjesnom okruženju, tvrtke više ne nastoje samo izbjeći rizik – moraju naučiti donositi odluke brže. U tijeku je transformacija koja postupno pretvara rizik u pokretača donošenja odluka i rasta.

Ključni zaključci:

· 68% tvrtki prepoznaje sporo donošenje odluka kao glavnu prepreku rastu

· 62% donositelja odluka smatra da su poslovne ambicije i upravljanje rizikom i dalje u osnovi suprotstavljeni

· 44% vjeruje da će timovi za upravljanje rizikom i financije u sljedećih 3 do 5 godina postati strateški partneri za rast

· 77% očekuje od vanjskih partnera prediktivne uvide koji će omogućiti proaktivnije donošenje odluka

Paraliza odlučivanja: novi poslovni rizik

Rizik se više ne percipira isključivo kao vanjski faktor – danas je sve češće interni izazov. U brojnim organizacijama donošenje odluka usporavaju nesuglasice između prodajnih timova i funkcija upravljanja rizicima, kao i nedovoljno iskorištavanje dostupnih podataka. Čak 59% organizacija smatra da su preporuke timova za upravljanje rizicima previše oprezne ili nedovoljno usklađene s tržištem, što dovodi do nepovjerenja i dodatno usporava donošenje odluka.

Ova dinamika stvara začarani krug: zbog fragmentiranih podataka (što navodi 52% tvrtki), odluke se temelje na procjenama, što povećava oprez i dodatno usporava procese.

Polovica menadžera (50%) smatra da je sigurnije reći “ne“ nego tražiti način za “da“, čak i kada postoje kontrolirani okviri za iskorištavanje poslovnih prilika.

No, očekivanja se ubrzano mijenjaju. Dok trenutno samo 24% donosioca odluka vidi timove za upravljanje rizicima kao partnere rasta, čak 44% očekuje da će oni preuzeti tu ulogu u sljedećih nekoliko godina. Najuspješnije tvrtke bit će one koje će integrirati upravljanje rizicima od samog početka procesa odlučivanja i omogućiti tzv. “sigurno da” pristup – donošenje odluka uz kontrolirani rizik.

Manji dio tvrtki već prednjači

Samo 12,6% organizacija već primjenjuje potpuno razvojno orijentiran pristup. Te tvrtke, označene kao organizacije otvorene za poslovne prilike, uspješnije pretvaraju neizvjesnost u konkretne poslovne odluke:

· 70% uključuje timove za upravljanje rizikom u ranim fazama odlučivanja (u odnosu na prosječnih 58%

· 29% vidi rizik kao konkurentsku prednost (u odnosu na 19%)

· 38% aktivno potiče kulturu rasprave i preispitivanja (u odnosu na 23%)

Podaci i umjetna inteligencija kao ključ rasta

Kvalitetni i konsolidirani podaci postaju temelj uspješnog poslovanja. Međutim, samo 20% tvrtki ima ujednačene podatke na svim tržištima, što otežava analize i predviđanja.

Zato sve više kompanija traži napredna rješenja:

· 59% timova za upravljanje rizikom želi više prediktivnih analiza za simulaciju poslovnih scenarija

· 54% planira ubrzati korištenje rješenja temeljenih na umjetnoj inteligenciji za analizu rizika

Od zaštite do predviđanja: nova uloga partnera

Tvrtke danas od svojih partnera očekuju mnogo više od same zaštite potraživanja i kreditnog osiguranja:

· 77% želi prediktivne analize za predviđanje tržišnih promjena,

· 71% očekuje veću sigurnost pri donošenju poslovnih odluka.

Ukupno 65% ispitanika smatra da partneri trebaju omogućiti donošenje hrabrijih poslovnih odluka kombinirajući zaštitu, podatke i predviđanja. U ovom kontekstu, Coface se pozicionira kao ključan partner kroz poslovne informacije, kreditne izvještaje, provjeru boniteta i rješenja za osiguranje potraživanja, omogućujući tvrtkama sigurniji rast i učinkovitiju naplatu potraživanja.

Tvrtke ostaju oprezne, ali imaju velika očekivanja od prediktivnih alata

Istraživanje je pokazalo specifičnost francuskih tvrtki, koje i dalje spadaju među najopreznije kada je riječ o pristupu riziku. Više od jedne od dvije tvrtke (51%) još uvijek timove za upravljanje rizikom i financije vidi kao “čuvara prolaza” (gatekeepers) zaduženih za zaštitu organizacije. Taj je udio veći od globalnog prosjeka (38%) te od udjela zabilježenih na drugim velikim tržištima poput SAD-a (42%), Njemačke (40%) ili Španjolske (27%).

Istodobno, francuske tvrtke iskazuju posebno velika očekivanja kada je riječ o predviđanju i modeliranju budućih scenarija. Čak 72% rukovoditelja u Francuskoj smatra prediktivne uvide prioritetnom sposobnošću, što je više nego u većini drugih obuhvaćenih zemalja. Također su među onima koji u najvećoj mjeri (69%) smatraju modeliranje scenarija ključnim alatom za informirano donošenje odluka.

Taj kontrast ukazuje na prekretnicu: iako su još uvijek obilježene kulturom prevencije, francuske tvrtke danas su među onima koje najviše traže alate i metode koji im mogu pomoći da prijeđu s obrambenog na proaktivniji pristup donošenju odluka.

“Pravi izazov za tvrtke više nije izbjeći rizik, već znati kako neizvjesnost pretvoriti u informirane odluke. A za to su potrebni podaci. Sposobnost prikupljanja, analize i projekcije informacija postaje ključna za donošenje odluka ‘da’ – ranije, brže i sigurnije. Najuspješnije tvrtke nisu one koje preuzimaju manje rizika, već one koje raspolažu najboljim informacijama za donošenje odluka”, izjavio je Xavier Durand, glavni direktor Cofacea.