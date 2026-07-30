Završen AIR projekt Zagrebačke burze i partnera: Umjetna inteligencija u službi razumijevanja vrednovanja kompanija

Zagrebačka burza, Forvis Mazars i Solvership uspješno su završili razvoj projekta AIR (Artificial Intelligence Research), inovativne platforme koja koristi umjetnu inteligenciju, naprednu analitiku podataka i financijske modele kako bi korisnicima približila proces vrednovanja kompanija.

Analiza za šest kompanija iz Vodećeg tržišta Zagrebačke burze dostupna je na internetskim stranicama www.air-stocks.com.

Projekt je realiziran uz financijsku podršku Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) kroz Taiwan Business – EBRD Technical Cooperation Fund te predstavlja jedan od prvih primjera primjene umjetne inteligencije u području financijske analitike i edukacije investitora na hrvatskom tržištu kapitala.

Razumijevanje vrijednosti kompanije kroz moderne tehnologije

Cilj AIR projekta nije pružanje investicijskih preporuka niti određivanje “točne“ vrijednosti pojedine kompanije, već bolje poznavanje poslovanja i financijskih pokazatelja uvrštenih društava. Platforma je razvijena prvenstveno kao edukativni i istraživački alat koji korisnicima omogućuje bolje razumijevanje načina na koji se procjenjuje vrijednost poduzeća, koje varijable utječu na procjenu te kako različite poslovne pretpostavke mogu utjecati na buduću vrijednost kompanije.

Primjenom standardnih financijskih metodologija, uključujući model diskontiranih novčanih tokova (DCF), AIR prikazuje kako promjene u prihodima, profitabilnosti, investicijama, trošku kapitala i drugim ključnim pokazateljima mogu utjecati na procijenjenu vrijednost društva.

Od financijskih izvještaja do analitičkog izvješća

Platforma automatski prikuplja i obrađuje javno dostupne financijske podatke, izračunava ključne financijske pokazatelje te generira strukturirane analize i sažetke koristeći mogućnosti umjetne inteligencije.

Takav pristup omogućuje: bržu obradu financijskih podataka, standardizirani pristup analizi kompanija, bolje razumijevanje ključnih pokretača vrijednosti, jednostavnije uspoređivanje društava, veću dostupnost financijske analitike široj investicijskoj zajednici.

Suradnja financijske ekspertize i umjetne inteligencije

U projektu su spojena tri ključna područja stručnosti:

· Zagrebačka burza osigurala je tržišni kontekst i pristup relevantnim podacima,

· Forvis Mazars razvio je metodologiju vrednovanja i financijske modele,

· Solvership je razvio tehnološku platformu i AI funkcionalnosti.

Rezultat je funkcionalna platforma koja demonstrira kako umjetna inteligencija može unaprijediti tradicionalne procese financijske analize, povećati transparentnost i doprinijeti financijskoj edukaciji investitora.

Novi korak prema razvijenom tržištu kapitala

AIR projekt pokazuje da umjetna inteligencija ne mora zamijeniti financijske analitičare, već može služiti kao snažan alat za bolje razumijevanje financijskih informacija i procesa donošenja investicijskih odluka.

Kombinacijom stručnog financijskog znanja, tržišnih podataka i suvremenih tehnologija stvoren je alat koji investitorima, studentima, istraživačima i široj poslovnoj zajednici omogućuje dublji uvid u procese vrednovanja kompanija te bolje razumijevanje čimbenika koji stvaraju vrijednost na tržištu kapitala.

AIR projekt predstavlja istraživačku i obrazovnu inicijativu usmjerenu na bolje razumijevanje vrednovanja poduzeća putem analize odabranih društava uvrštenih na Prime Market Zagrebačke burze (ZSE).

Web-aplikacija pruža automatizirane indikativne procjene vrijednosti i ključne financijske uvide za odabrana društva. Također, ona prikuplja i obrađuje financijske podatke, uključujući račune dobiti i gubitka te bilance, te primjenjuje metodologiju diskontiranih novčanih tokova (DCF) za procjenu indikativne vrijednosti društva. Uz to, koristi se umjetna inteligencija (AI) za generiranje sažetih informacija i dodatnih uvida.

Aplikacija je namijenjena isključivo u obrazovne i istraživačke svrhe. Procjene vrijednosti, financijske analize i sadržaj generiran umjetnom inteligencijom indikativne su prirode te služe kao podrška učenju, istraživanju i analizi ulaganja. Oni ne predstavljaju investicijski savjet, preporuku za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira niti konačnu ili obvezujuću procjenu vrijednosti društva.

Projekt je financirala Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), uz potporu Fonda za tehničku suradnju Taiwan Business – EBRD Technical Cooperation Fund.