Zbog male razlike u cijenama, u Hrvatskoj će rasti popularnost srednjih SUV-ova. Geely predstavio novi model

Geely u 2026. godini u Hrvatskoj planira povećati prodaju plug-in hibrida, a vjeruju kako će kupci malih SUV-ova zbog male razlike u cijenama sve više kupovati modele srednje veličine. Predstavili su plug-in hibrid Geely Starray EM-i, koji predstavlja novitet na hrvatskom tržištu.

Kineski brend Geely predstavio je hrvatskim i slovenskim medijima u četvrtak u Krškom hibridni model Geely Starray EM-i. On se pridružuje drugim modelima na hrvatskom tržištu – Cityrayu, Starrayu i modelu EX5

Za razliku od nekih drugih kineskih marki koji svoj proboj na hrvatskoj tržište mogu zahvaliti električnim autobilima i hibridima, Geely uspjeh u prethodnoj godini duguje gotovo u potpunosti benzincima. Oni čine ogromnu većinu od skoro 900 automobila koje su prodali u Hrvatskoj u 2025. godini.

Zbog malih razlika u cijeni, rast će popularnost srednjih SUV-ova

To predstavlja 1,3 posto ukupnog tržišta, a u “hvatanju” tog udjela zacijelo im nije odmogla činjenica da je Geely vlasnik Volva. Za razliku od drugih kineskih konkurenata, oni zbog toga nisu morali tražiti partnere i postepeno graditi prodajnu i servisnu mrežu. Ona obuhvaća 15 prodajnih salona, dok još jednu lokaciju uskoro otvaraju. Direktor Geelyja za Jugoistočnu Europu Hrvoje Horvat za Forbes Hrvatska pojasnio je kako ih to stavlja i na možda treće ili četvrto mjesto među svim brendovima u Hrvatskoj.

Dodaje kako u 2026. ciljaju na slični tržišni udio kao i prošle godine. Plan im je prodati 1100 automobila, pri čemu bi oko 35 posto mogli biti plug-in hibridi.

Prošle godine njihov najuspješniji model u Hrvatskoj bio je SUV iz B segmenta Geely Coolray. Vjeruje kako će ove godine dio udjela SUV-ovim B segmenta preoteti nešto veći SUV-ovi iz C segmenta, jer su razlike u cijenama sve manje.

Osim kraćeg Geely Cityraya, u toj skupini je i upravo predstavljeni Geely Starray EM-i – SUV dužine 4740 milimetara, koji će uz trenutačne popuste u Hrvatskoj startati uz cijenu od 29.990 eura. Model je novinarima predstavio Victor Prado, voditelj proizvoda i kompetencija za Jugoistočnu Europu (SEE), gdje djeluje za brendove Geely, Lynk & Co i Zeekr unutar šireg ekosustava Geely Holdinga.

Starrey EM-i je hibrid s električnim motorom snage 160 kilovata i benzinskim motorom snage 73 kilovata. On nudi opcije čiste električne vožnje, hibridne vožnje ili vožnje u power modu u kojem benzinski motor snage uglavnom puni bateriju kapaciteta 18,4 kilovata. Kao i neki drugi modeli, Starreyeva baterija može služiti i kao izvor struje, ali čak i za punjenje drugog automobila.

Testiraju sve od mirisa do dizajna

Victor Prado, rodom iz Meksika, prije deset godina počeo je raditi kao inženjer u Geelyjevu europskom istraživačko-razvojnom centru u švedskom Göteborgu.

Tamo je sudjelovao u razvoju i validaciji globalnih arhitektura vozila usklađenih s europskim standardima sigurnosti, performansi i kvalitete. Njegova današnja uloga, koja obuhvaća više brendova, odražava sve integriraniju strategiju proizvoda među brendovima Geely, Lynk & Co i Zeekr u regiji Jugoistočne Europe.

Pojašnjava kako karakteristike vozila poput podešenja ovjesa, osjećaja kočenja i kalibracije pogona moraju odražavati regionalne stilove vožnje i infrastrukturne uvjete.

“Europski kupci očekuju preciznost, predvidljivost i usklađenost s nekima od najzahtjevnijih propisa na svijetu”, istaknuo je Prado. “To zahtijeva pažljivu prilagodbu izvan same osnovne arhitekture.”

Victor Prado pored modela Geely Starray EM-i; Foto: Forbes Hrvatska

Danas ciljaju na zajedničke globalnim platformama u kombinaciji s regionalnim prilagodbama softvera. Hardver je u velikoj mjeri standardiziran, dok su digitalne značajke prilagođene očekivanjima pojedinih tržišta. Primjerice, Android Auto, Apple CarPlay i integracija glasovnih naredbi prioritet su na europskim tržištima, što odražava lokalne korisničke navike i digitalne ekosustave.

Ističe i proces testiranja u Göteborgu u Švedskoj. On se sastoji od objektivnog dijela u kojem se bilježi jesu li neke točke zadovoljile određena mjerila kvalitete te od subjektivnog dijela koji više računa na osjetila. Tu se provjerava kako neki automobil miriše, koliko su mu materijali kvalitetni na opip, koliko je dobar zvuk iz audio-sustava i slično.

Osim toga, dodatna testiranja (koja ne obuhvaćaju samo sigurnost) vrše se u sklopu Geelyjevog sigurnosnog centra u Kini, najvećeg na svijetu.

Kako bi bolje shvatili potrebe lokalnih tržišta, testiranja provode i na terenu jer se žele uvjeriti da automobil dobro funkcionira u različitim klimatskim i prometnim uvjetima. Prado kaže da su u Europi bili svugdje osim u Estoniji.

Koliko su im povratne informacije važne, vidi se i po tome što nekoliko Geelyjevih brendova omogućuje sustave glasovnog feedbacka u vozilu, putem kojih korisnici mogu u stvarnom vremenu slati svoje primjedbe i zapažanja. Inženjerski timovi analiziraju te podatke i, gdje je relevantno, uključuju ih u softverske nadogradnje ili buduće iteracije modela.

Interijer Geelyja Starray EM-i; Foto: Geely