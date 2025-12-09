Zdravstvo i gospodarstvo: Partnerstvo za sigurnu opskrbu i kvalitetnu uslugu građanima

Učinkovitije upravljanje zdravstvenim sustavom i razvoj digitalnih rješenja koja mogu racionalizirati poslovne procese te potaknuti bolju suradnju svih dionika, bile su teme okruglog stola Zdravstvo i gospodarstvo – Kako upravljanje u zdravstvenom sustavu utječe na jačanje gospodarstva.

Okrugli stol održan je po četvrti put, pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva te na inicijativu Udruženja trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima HGK.

“Veledrogerije imaju ključnu ulogu u sprječavanju nestašica, stvaranjem sigurnosnih zaliha, što je ključno u današnjim izuzetno zahtjevnim geopolitičkim uvjetima. Također osiguravaju integritet, učinkovitost i sigurnost lijekova od proizvođača do pacijenta, poštujući stroge standarde distribucijskih kanala, sprječavajući time prodaju krivotvorenih lijekova. Uloga veledrogerija priznata je zakonom, jer predstavljaju dio nacionalne kritične infrastrukture”, kazao je Ante Raspudić, potpredsjednik HGK za gospodarstvo.

U prošloj godini bilo je registrirano 463 veledrogerija, koje su ostvarile 3,3 milijarde eura prihoda i zapošljavale 4.673 djelatnika.

Vodeći ljudi zdravstvenog sustava te predstavnici veledrogerija, ljekarni i proizvođača lijekova, razgovarali su o tome kako doprinijeti boljem funkcioniranju sustava, sa zdravstvenog i ekonomskog aspekta.

“Nema snažnog gospodarstva bez zdravih građana. Stoga su svi naši projekti – od preventivnih zdravstvenih pregleda i programa, sveobuhvatne digitalizacije te povijesnih ulaganja u obnovu ustanova i modernu opremu, do uvođenja financijskog kartona zdravstvenih ustanova i niza drugih strateških inicijativa – izravna investicija u gospodarsku stabilnost”, izjavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Za ovogodišnji proračun zdravstva osigurano je rekordnih 7,5 milijardi eura, a tijekom mandata ove Vlade u zdravstvo je uloženo gotovo 3 milijarde eura. Ministrica Hrstić istaknula je da se time modernizira i racionalizira javni zdravstveni sustav te jača partnerski odnos sa svim dionicima, uz odgovornost i svijest o realnim okolnostima.

Udruženje trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima HGK nastoji za isporučene lijekove i medicinski materijal osigurati prihvatljive rokove plaćanja dok se ne svedu na zakonom definirane rokove. Dospjeli dug bolnica na 31. listopada 2025. iznosio je 530 milijuna eura. Vlada je ove godine osigurala 305 milijuna eura kako bi se podmirio dio dospjelih dugova bolnica i domova zdravlja.

“Uloga veledrogerija je ključna za stabilnost tržišta i funkcioniranje zdravstvenog sustava. Njihova likvidnost jamči uredan i predvidiv kontinuitet opskrbe, kao i predvidiv financijski tok te stabilan i učinkovit sustava distribucije. Razvojem partnerskih odnosa među svim dionicima zdravstvene zaštite postižemo zajednički cilj, a to je financijski održiv i efikasan zdravstveni sustav”, istaknula je Diana Percač, predsjednica Udruženja trgovine na veliko farmaceutskim proizvodima i ortopedskim pomagalima HGK.

Veledrogerije primjenjuju stroge standarde dobre distribucijske prakse u prometu kako bi osigurale sigurnost lijekova i medicinskih proizvoda tijekom cijelog distribucijskog lanca – od proizvođača do pacijenta. Predstavljaju siguran lanac opskrbe što je danas izuzetno važno, s obzirom na porast krivotvorenih lijekova u cijelom svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) procjenjuje da je oko 50 posto lijekova, koji se prodaju putem internetskih stranica, krivotvoreno i da krivotvoreni lijekovi čine 10 posto globalne trgovine.