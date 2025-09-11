Željeznicom u drugom tromjesečju prevezeno više putnika i manje tereta

Željeznicom je u Hrvatskoj u drugom tromjesečju ove godine prevezeno nešto više od 6,6 milijuna putnika ili 17,2 posto više nego u istom tromjesečju prošle godine, dok je tereta prevezeno 3,1 milijun tona ili 18,6 posto manje, podaci su regulatorne agencije HAKOM.

Putnike željeznicom po Hrvatskoj prevozi tvrtka HŽ Putnički prijevoz, čiji su vlakovi u drugom tromjesečju ove godine u odnosu na isto lanjsko zabilježili i porast od 18,4 posto u ostvarenim putničkim kilometrima, na njih 290 milijuna.

Postotak rasta prevezenih putnika u drugom tromjesečju ove godine znači da ih je bilo oko 977 tisuća više nego u istom tromjesečju prošle godine, a ukupno 6,6 milijuna. U odnosu na prvo ovogodišnje tromjesečje, pak, prevezeno je oko 568 tisuća više putnika.

Teretnom prijevozu željeznicom osim manje robe na razini drugog tromjesečja zabilježeno je i 12,5 posto manje ostvarenih tonskih kilometara ili nešto više od 735,2 milijuna.

To je, kažu iz HAKOM-a, utjecalo i na smanjenje prihoda teretnim prijevoznicima za 5,6 posto u odnosu na isto razdoblje lani, pri čemu se u podacima te agencije, kao ni za putničke prijevoznike, ne navode ukupni ni pojedinačni prihodi tvrtki prijevoznika.

U Hrvatskoj je ukupno registrirano 18 teretnih željezničkih prijevoznika, od kojih je 13 bilo poslovno aktivnih, a pet ih u razdoblju drugog tromjesečja nije prevozilo robu, dodaju iz HAKOM-a.

I dalje najveći udjel u ukupnom prihodu od prijevoza tereta željeznicom, po podacima iz grafikona HAKOM-a, ima tvrtka HŽ Cargo, od 46,5 posto, dok je na drugom mjestu ENNA Transport s udjelom oko 20 posto.

Slijede prijevoznici Rail Cargo Carrier-Croatia s udjelom od osam posto, Train Hungary Magánvasút Kft. Transagent Rail sa 7,7 posto te tvrtka Rail&Sea s udjelom u ukupnom prihodu od 6,9 posto.

Ostali aktivni prijevoznici u ukupnom prihodu imaju udjel manji od pet posto.

Iz HAKOM-a su izvijestili i da je HŽ Cargo u drugom tromjesečju ove godine imao pad od 21,5 posto u količini prevezene robe te od 17,9 posto u ostvarenim tonskim kilometrima.

Ostali teretni prijevoznici prevezli su 16,6 posto manje robe, uz 7,1 posto manje ostvarenih tonskih kilometara.

