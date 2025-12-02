Zimska bajka: Advent Zagreb vraća čaroliju i donosi blagdansku radost u svaku uličicu

Zagreb se i ove zime pretvorio u čarobnu božićnu priču. Sve do 7. siječnja 2026. godine trajat će Advent Zagreb – jedno od najljepših blagdanskih događanja u Europi, koje iz godine u godinu privlači tisuće domaćih i stranih posjetitelja.

Advent Zagreb ove godine vratio se u svom punom izdanju, a posebno veseli povratak programa na Gornji grad, koji nakon dvogodišnje stanke ponovno zauzima važnu ulogu među glavnim adventskim lokacijama.

Središnji događaj bit će ZagrebBal, elegantni bal u atriju Klovićevih dvora koji počinje 13. prosinca, a program dodatno obogaćuju gastro zone, brojni koncerti u sakralnim, javnim i povijesnim prostorima te sadržaji za djecu.

foto: Julien Duval/TZGZ

Posjetitelje očekuje i niz umjetničkih instalacija koje potpisuju neki od najuglednijih hrvatskih umjetnika.

Saša Šekoranja će instalacijom Prvi snijeg preobraziti prostor bivše štedionice u prolazu Oktogon, dok će Nenad Sovilj, koji ove godine obilježava 20 godina umjetničkog djelovanja, projektom Geometrija tišine oplemeniti lapidarij Arheološkog muzeja. Tunel Grič ugostit će instalaciju Zvone zvona grafičkog dizajnera Zorana Đukića, u kojoj će osam zvona izvoditi popularne božićne melodije stvarajući jedinstven multimedijalni doživljaj. Tu su i adventsko izdanje projekta Open House Zagreb te projekt Museums, Maybe, zahvaljujući kojem će posjetitelji moći upoznati zanimljive i neobične zagrebačke zbirke i atrakcije.

Spoj tradicije i suvremene kreativnosti

Među posebnostima koje čine Advent u Zagrebu jedinstvenim ističe se i spoj tradicije, suvremenog dizajna i umjetničke produkcije. Grad se pretvara u prostor susreta, topline i zajedničkog slavlja, što posjetitelji prepoznaju i rado mu se vraćaju. Istaknula je to i direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, Martina Bienenfeld.

“Advent je vrijeme kada Zagreb posebno oživi, a ove se godine s velikim zadovoljstvom vraćamo i na Gornji grad, prostor koji nosi snažan povijesni i emocionalni identitet našega grada. Povratkom sadržaja na tu jedinstvenu lokaciju želimo posjetiteljima ponovno omogućiti doživljaj autentične zagrebačke blagdanske atmosfere, uz pažljivo oblikovane kulturne programe i umjetničke instalacije. Naš je cilj stvoriti okruženje u kojem se posjetitelji osjećaju dobrodošlo i inspirirano, a Zagreb doživljavaju kao grad bogate tradicije, kreativnosti i blagdanskog šarma.”

foto: Samir Cerić Kovačević/TZGZ

Tradicionalne lokacije, poput Trga bana Josipa Jelačića, Zrinjevca i Ledenog parka, ponovno će biti središte događanja, uz bogat glazbeni i kulturni program. Održat će se i brojni popratni programi, uključujući humanitarni božićni sajam Srednjoškolski advent na Kennedyjevu trgu te dva Vesela božićna tramvaja, koji će ove godine prevesti oko 17.000 putnika.

U sklopu Adventa na Sljemenu, na samom “vrhu grada”, održavat će se raznolike kreativne radionice za djecu, uz organizirane obilaske nagrađivanih Šumarskih jaslica, kao i prigodne adventske i božićne koncerte.

Obrtnički Advent

Istovremeno, Obrtnička komora Zagreb pripremila je poseban Obrtnički advent s bogatim programom za velike i male. Događanja će se održavati u Velikoj dvorani i Pasažu Matice hrvatskih obrtnika u Ilici 49, gdje posjetitelje očekuju kreativne radionice i demonstracije tradicijskih obrta, prigodna blagdanska ponuda i izložbe lokalnih obrtnika.

Obrtnički advent donosi toplinu tradicionalnog zanatstva u samo središte grada te omogućuje posjetiteljima da osjete duh blagdana kroz autentične obrtničke priče i doživljaje.

+9 Pogledajte galeriju

Advent u Zagrebu i ove se godine nalazi na popisu najljepših božićnih sajmova u Europi. O njemu su već izvijestili svjetski mediji poput Condé Nast Travellera, Mirrora, National Geographica, Time Outa, a ponovno ga je u preporuke uvrstio i Forbes, dok je CNN zagrebački Advent smjestio među najbolje na svijetu. Budući da uspinjača trenutačno ne vozi, turisti će se na Gornji grad moći voziti električnim automobilima.

Sve detalje programa, satnice i najave događanja posjetitelji mogu pronaći na službenim stranicama Adventa Zagreb: www.adventzagreb.hr