Žito grupa prodala gotovo četvrtinu udjela u Tvornici ulja Čepin

Žito grupa zaključila je transakciju kupoprodaje 23 posto dionica Tvornice ulja Čepin (TUČ), kojom je ciparska kompanija Equinor Limited stekla 881.706 dionica odnosno 23 posto udjela u čepinskoj uljari.

Transakcija je realizirana temeljem ugovora o kupoprodaji sklopljenog sredinom svibnja, izvijestili su iz Žita. Podsjetimo, u prospektu IPO-a Žita, kojom je kompanija ljetos prikupila više od 130 milijuna eura novog kapitala, bila je najavljena ta transakcija. Cijena po kojoj je transakcija objavljena nije navedena.

TUČ, kako navode iz te kompanije, vodeći je domaći proizvođač zrna uljarica, s godišnjim kapacitetom prerade od 150.000 tona i proizvodnjom od 32 milijuna litara rafiniranih ulja godišnje. Posluje od 1942. godine, a u sastav Žito grupe ušao je 2013. godine.

Cijena dionice Žita je na Zagrebačkoj burzi 12. studenog stagnirala na 19,6 eura, uz 79 tisuća eura prometa, čime se uvrstila među 10 najlikvidnijim izdanja.