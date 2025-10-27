Žito grupa realizirala značajnu investiciju sredstvima iz IPO-a, uloženo 1,15 milijuna eura

Žito grupa realizirala je značajnu investiciju iz sredstava prikupljenih kroz uspješno provedenu javnu ponudu dionica (IPO). U pogon je puštena nova fotonaponska elektrana Tvornice stočne hrane Vitalka u Osijeku, vrijedna 1.150.000 eura.

Elektrana ukupne DC snage 1.715,03 kWp sastoji se od 3.854 fotonaponska panela postavljena uz pogon tvornice. Očekuje se da će godišnje proizvoditi 1.934,1 MWh električne energije, što čini 74 posto ukupne godišnje potrošnje električne energije TSH Vitalka, a što najbolje pokazuje važnost ove investicije.

“Ulaganjem u fotonaponsku elektranu TSH Vitalka smanjit ćemo troškove proizvodnje i istodobno pozitivno utjecati na okoliš. Time potvrđujemo strateški smjer Žito grupe kao ekološki osviještene i održivo orijentirane kompanije. Dodatno nas veseli što našim investitorima možemo potvrditi da smo uspješno započeli realizaciju planiranih projekata sredstvima prikupljenima kroz IPO“, poručio je Jozo Ljubičić, član Uprave Žito grupe.

Ova investicija još je jedan korak u kontinuitetu razvoja i modernizacije Žito grupe, koja sustavno ulaže u povećanje energetske učinkovitosti, održivost i tehnološki napredak svojih proizvodnih pogona.