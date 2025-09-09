Zračna luka Dubrovnik nabavlja košulje vrijedne 100.000 eura

Zračna luka Dubrovnik objavila je natječaj za nabavu košulja vrijedan čak 100.000 eura plus PDV. Iznos na prvu djeluje velik, no treba imati na umu da ta tvrtka zapošljava više od 600 zaposlenih.

Riječ je o 300 muških i 500 ženskih košulja dugih te 600 muških i 1000 ženskih košulja dugih rukava. Količina nije toliko iznenađenje znali se da su krajem 2024. godine zapošljavali 603 osobe.

Dokumentacija natječaja između ostalog navodi kako se na košuljama nalaziti logotip aerodroma. Dodatni motiv za postavljanje logotipa može biti i Zakon o porezu na dohodak. Prema njemu se PDV može odbiti ako je radna odjeća obilježena nazivom ili znakom poslodavca.



Glavni kriterij za izbor košulja je cijena sa 80 posto utjecaja, dok jamstvo utječe s još 20 posto.

Zračna luka Dubrovnik u 2024. godini ostvarila je 65,53 milijuna eura prihoda i 5,90 milijuna eura dobiti. Nakon Zagreba i Splita, treća je zračna luka po broju putnika. Prošle godine bilo ih je 2,94 milijuna. U vlasništvu je države, Dubrovnika, županije i općine Konavle.

Skica muške košulje dugih rukava, jedne od četiri vrste košulja koje se nabavljaju; Screenshot: Dokumentacija natječaja