Županja ide u izgradnju međunarodne karting staze vrijedne milijun eura. Pripremaju natječaj

Prva ozbiljnija karting staza u Slavoniji gradit će se u Županji. Grad priprema natječaj za izgradnju te staze koja će zadovoljavati kriterije za međunarodna natjecanja. Procijenjena vrijednost projekta je milijun eura plus PDV.

Grad Županja najavio je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za izgradnju karting staze. Radovi obuhvaćaju izgradnju servisne radionice za vozila s ugostiteljskim sadržajem i testne staze za karting. Procijenjena vrijednost projekta iznosi milijun eura plus PDV.

Prema ranije objavljenim podacima, staza i popratni sadržaji gradit će se na zemljištu površine 30.681 četvornih metara. Čak 71,15 posto odnosit će se na zelene površine. Zgrada pretežito ugostiteljske namjene imat će jedan kat, a zauzimat će 195 kvadrata zemljišta. Imat će 10 garažnih otvora za potrebe karting staze u prizemlju, a osim tog u prizemlju se predviđaju i servisni prostori za vozače. Kat sadrži prostor restorana, sanitarije i uredski prostor za upravitelja.

Prva ozbiljnija karting staza u Slavoniji

Parkirna mjesta će se izgraditi na parceli ispred zgrade, a 20 parkirnih mjesta zadovoljit će potrebe 63 sjedeća mjesta cafe-restorana, ureda i povremenih korisnika staze.

Lokacija će biti na adresi Sječine, na mjestu gdje je trenutačno zelena površina, uz rijeku Savu koja predstavlja granicu s Bosnom i Hercegovinom. Granica sa Srbijom udaljena je oko 45 kilometara, pa je moguće da će staza privući i zainteresirane iz ove dvije države.

Tlocrt buduće karting staze i popratnih objekata; Screenshot: Dokumentacija natječaja

Ona će biti širine osam metara i dužine 1036 metara što znači da zadovoljava kriterije međunarodnih natjecanja. Prema dostupnim informacijama, to će biti prva ozbiljnija karting staza u Slavoniji. Za usporedbu, Osijek ima indoor karting stazu dužine 350 metara rekreativnog tipa. U Županji već djeluje prilično aktivni Karting klub Županja.

Vukovarsko-srijemska županija zaključila kako za projekt nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš, uz obrazloženje da se ne očekuju značajni negativni utjecaji uz poštivanje propisanih mjera.

Glavni kriterij kod izbora izvoditelja je cijena koja ima 90 posto, dok 10 posto donosi jamstvo. Zanimljivo je da se u natječaju ne traži nikakav minimalni godišnji promet, reference ili stručnjaci.

Crvena točka označava lokaciju buduće karting staze; Screenshot: Google Maps; Označavanje: Forbes Hrvatska