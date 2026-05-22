Zvonimir Viduka iz tvrtke ALTPRO predstavlja Hrvatsku na svjetskoj završnici programa EY Poduzetnik godine

Svjetsko izdanje programa EY Poduzetnik godine počinje 26. svibnja u Monacu, u organizaciji konzultantsko-revizorske tvrtke EY. Deveteročlani međunarodni stručni žiri tom će prilikom među predstavnicima iz 46 zemalja i regija proglasiti novog EY Svjetskog poduzetnika godine.

Hrvatsko poduzetništvo i svoju priču o poslovnom uspjehu ove će godine predstavljati Zvonimir Viduka, osnivač i direktor tvrtke ALTPRO, vodećeg hrvatskog proizvođača i izvoznika sustava za upravljanje, signalizaciju i sigurnost željezničkog prometa.

Tijekom velike završnice globalnog programa EY Poduzetnik godine, koja traje od 26. do 29. svibnja, Zvonimir Viduka će imati priliku upoznati i povezati se sa svjetskom poslovnom zajednicom i uspješnim poduzetnicima, a u Monacu će ga pratiti hrvatska delegacija predvođena Berislavom Horvatom, Country Managing Partnerom u EY-u Hrvatska.

“Zvonimir Viduka primjer je poduzetnika koji je vlastitim znanjem, vizijom i upornošću izgradio kompaniju čije se tehnologije danas koriste diljem svijeta. ALTPRO je jedna od onih hrvatskih priča koje potvrđuju da domaća industrija i visokotehnološki sektor mogu biti globalno konkurentni i mogu postavljati najviše standarde kvalitete i sigurnosti. Posebno mi je drago što Hrvatsku ove godine predstavlja poduzetnik koji je tijekom godina ostao dosljedan svojim vrijednostima te pokazao kako se upornost, znanje i dugoročna vizija mogu pretvoriti u međunarodno prepoznatu poslovnu priču“, istaknuo je Horvat.

Događaj od svjetskog značaja

Tijekom četverodnevnog programa, poduzetnici imaju mogućnost sudjelovati na brojnim panelima i predavanjima uspješnih svjetskih poduzetnika, poslovnih lidera i brojnih inspirativnih predavači kao što su Aseem Datar, potpredsjednik za inovacije proizvoda za Microsoft Discovery & Quantum, Mo Gawdat, autor bestselera Solve for Happy i bivši izvršni direktor Google X-a te Stanley Tucci hvaljeni pisac, glumac, producent i redatelj.

Ovogodišnji kandidati dolaze iz različitih industrija, a tko će od njih ponijeti titulu EY Svjetskog poduzetnika godine otkrit će se 28. svibnja na svečanoj dodjeli nagrade, nakon što o tome odluku donese deveteročlani žiri sastavljen od vrsnih poduzetnika i poslovnih lidera.

“Velika mi je čast predstavljati Hrvatsku na svjetskoj završnici programa EY Poduzetnik godine među poduzetnicima iz cijelog svijeta. Ovo priznanje doživljavam kao potvrdu rada, znanja i predanosti cijelog ALTPRO tima koji je kroz godine vjerovao da hrvatska tehnologija može biti prisutna i prepoznata na globalnoj razini. Radujem se upoznati ljude koji dolaze iz potpuno različitih industrija i dijelova svijeta, ali dijele isti poduzetnički duh, energiju i želju da stvaraju nešto novo i vrijedno. Siguran sam da će ovo biti jedno posebno iskustvo i prilika za nova poznanstva, ideje i inspiraciju“, rekao je Zvonimir Viduka uoči odlaska u Monaco.

ALTPRO, osnovan 1994. godine, danas posluje u više od 55 zemalja na šest kontinenata, a njihove inovativne tehnologije koriste se na željeznicama diljem svijeta. Vizija tvrtke usmjerena je na razvoj sigurnijeg, pametnijeg i održivijeg željezničkog prometa kroz inovativna rješenja i pristup prilagođen potrebama korisnika. Kroz više od 30 godina iskustva i snažnu međunarodnu partnersku mrežu, ALTPRO razvija i implementira tehnološka rješenja certificirana prema najvišim međunarodnim sigurnosnim standardima, a danas okuplja više od 200 inženjera i stručnjaka koji svojim znanjem i iskustvom doprinose razvoju moderne željezničke infrastrukture i sigurnosti prometa diljem svijeta.

Zvonimir Viduka deseti je hrvatski predstavnik na izboru za EY Svjetskog poduzetnika godine, a prije njega su priliku za predstavljanje Hrvatske u Monacu imali dvojac Alan Sumina i Zoran Vučinić iz tvrtke Nanobit, Đuro Horvat iz Tehnixa, Marko Pipunić iz osječke tvrtke Žito, Mate Rimac, osnivač i vlasnik Rimac Grupe, Silvio Kutić, Roberto Kutić i Izabel Jelenić iz tvrtke Infobip, Hrvoje Josip Balen, Mislav Balković i Tomislav Dominković iz Algebre, Stiven Toš i Miljenko Borščak iz tvrtke Bomark Pak, Vjekoslav Majetić iz DOK-ING-a te Ivo Usmiani iz JGL-a.