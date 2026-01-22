Hrvatski proračunski manjak u trećem kvartalu 2025. ispod tri posto BDP‑a

Hrvatski proračunski manjak osjetno je umanjen u trećem tromjesečju 2025. godine, spustivši se ponovo tik ispod ‘plafona’ od tri posto BDP‑a, pokazali su podaci Eurostata.

U eurozoni sezonski prilagođeni proračunski manjak iskazan udjelom u BDP‑u iznosio je u trećem prošlogodišnjem tromjesečju 3,2 posto, pokazali su preliminarni izračuni Eurostata.

U prva dva tromjesečja bio je iznosio 2,8 posto, pokazuju revidirani podaci.

I na razini Europske unije manjak je u trećem kvartalu iznosio 3,2 posto. U prethodna dva tromjesečja bio je tek za dlaku ispod plafona od tri posto.

Javna potrošnja iskazana udjelom u BDP‑u iznosila je u eurozoni u trećem tromjesečju 49,9 posto i uvećana je za 0,4 postotna boda nego u prethodna tri mjeseca, uz veći iznos rashoda za približno 32 milijarde eura, napominju statističari.

Na razini Unije potrošnja je iznosila 49,5 posto BDP-a, što odgovara povećanju njezinog udjela za 0,3 postotna boda u odnosu na prethodna tri mjeseca. Ukupni proračunski rashod bio je veći za oko 39 milijardi eura u odnosu na prethodno tromjesečje, izračunali su statističari na temelju sezonski prilagođenih podataka.

Proračunski prihod na razini eurozone iznosio je pak u trećem tromjesečju 46,7 posto BDP-a, što odgovara smanjenju njegovog udjela za 0,1 postotni bod u odnosu na prethodni kvartal, prema revidiranom podatku. Snažniji rast BDP-a prevagnuo je na iznosom većim za otprilike 13 milijardi eura.

Na razini EU‑a proračunski prihod iskazan udjelom u BDP‑u iznosio je 46,3 posto, kao i u prethodnom kvartalu, prema revidiranom podatku, uz iznos veći za približno 25 milijardi eura.

Četvorka u plusu

Prema sezonski prilagođenim podacima kojima je Eurostat raspolagao, proračunski manjak probio je u trećem prošlogodišnjem tromjesečju propisani ‘plafon’ od tri posto BDP-a u devet članica EU-a.

Najveći je ponovno bio u Rumunjskoj gdje je iznosio 7,3 posto BDP‑a. Slijede Poljska i Belgija s manjkom od 5,8, odnosno od 5,7 posto BDP‑a.

Hrvatska je u trećem kvartalu prošle godine, prema sezonski prilagođenim podacima, bilježila proračunski manjak od 2,9 posto BDP‑a i ponovo se spustila tik ispod propisanog limita. U prethodna tri mjeseca bio je iznosio 3,8 posto BDP-a, prema revidiranom podatku.

U trećem tromjesečju 2024. godine bilježila je manjak od 2,1 posto BDP-a, pokazuju Eurostatovi podaci.

Najmanji proračunski deficit mjeren udjelom u BDP‑u bilježio je u trećem lanjskom kvartalu Portugal, od 0,5 posto.

Višak su bilježile samo Danska, Grčka, Cipar i Irska, od 3,3 i 3,2 posto, te 2,4 i 1,2 posto BDP-a.

Eurostat nije raspolagao podacima za Italiju.