Hrvatski street food lanac Koykan otvorio prvi restoran u Njemačkoj

Hrvatski street food lanac Koykan otvorio je prvi restoran u Njemačkoj, u munhenskom trgovačkom centru PEP, priopćili su u četvrtak iz Koykana.

Novi je restoran, istaknuli su iz tvrtke, ostvario najveći promet među svim restoranima grupe, dodavši da su interes za dolazak njihovog brenda pokazali i drugi njemački trgovački centri, kao i veliki franšizni partneri iz zapadne Europe koji Koykan žele uvrstiti u svoje portfelje.

“Pregovori su već u tijeku s velikim operativnim partnerima iz Austrije i Velike Britanije, a paralelno se širi i krug franšiznih partnera u Češkoj, Slovačkoj, te na upravo otvorenom njemačkom tržištu”, ističe se u priopćenju Koykana.

Ulazak u Njemačku prvi je iskorak brenda zapadnu Europu i početak zajedničkog razvoja deset lokacija s lokalnim partnerom Xela Investmentom, procijenjene vrijednosti oko pet milijuna eura, naveli su. Usporedo Koykan otvara nove lokacije u Zagrebu, Rijeci, Brnu i Ljubljani.

Koykan je u četiri godine otvorio devet restorana u četiri zemlje – u Hrvatskoj, Njemačkoj, Češkoj i Slovačkoj. Pritom funkcionira u full franchise modelu, u kojem lanac kontrolira sve elemente poslovanja: brend, praćenje prihoda partnera u realnom vremenu kroz integrirani sustav blagajni i digitalnih kioska, lanac opskrbe, izradu opreme te kompletnu tehnološku i IT podršku za svakog franšiznog partnera.

Cilj im je, navode u priopćenju, dosegnuti mrežu veću od 100 restorana do 2030. godine, kombinacijom vlastitih restorana i franšiznih partnerstava. Ekspanziju Koykana djelomično financiraju i hrvatski ulagači kroz obveznice tvrtke.

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